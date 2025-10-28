Menczer Tamás leleplezte Ruszin-Szendit – ezt önnek is látnia kell – videó

Menczer Tamás legújabb Facebook-videójában élesen bírálta Ruszin-Szendi Romulusz kijelentését, aki korábban azt mondta: „ha baj van, akkor berántunk mindenkit azonnal”. Menczer szerint a mondat nem véletlen elszólás, hanem világos utalás arra, hogy bizonyos politikai körök készülnek a háború kiterjesztésére.

Menczer Tamás szerint Ruszin-Szendi Romulusz háborúba sodorná Magyarországot

Fotó: Képernyőfotó

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint egyértelműen kirajzolódik a láncolat: „Ők Weberhez és a Néppárthoz tartoznak, meg Ursulához, von der Leyenhez. Von der Leyen és Weber elmondta, hogy ez a háború a mi háborúnk. Ez egy európai háború, benne vagyunk a háborúban” – fogalmazott Menczer Tamás.

Hozzátette, ha ez a logika érvényesül, akkor a magyar katonákat is „berántanák” a konfliktusba. „Ha Tiszának lehetősége lesz, be fogja állítani a magyar fiatalokat, és el fogja küldeni őket Ukrajnába. Világos a helyzet” – mondta.

A politikus szerint aki ezt nem akarja, annak most kell nemet mondania.

Aki érti, miről van szó, nézzen a gyerekére, az unokájára, és gondolja át, akar-e az ukrán kék-sárgáért háborúba menni

