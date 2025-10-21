Menczer Tamás sokadszorra rakja helyre Magyar Pétert

Magyar Péter szerint azzal, hogy nyilvánosság elé tárják róla az igazságot, megalázzák őt.

Nem mi alázunk meg. Megalázod te saját magad...”

– reagált rá Menczer Tamás, majd pontokba szedve cáfolta meg Magyar Péter minden állítását.

Férfi nem voltál soha.

Apaként és politikusként nem mi alázunk meg. Megalázod te saját magad.

Amit mi mutatunk, amit látsz, és ami zavar, azt úgy hívják, hogy TÜKÖR.

Weber kezében van a póráz, fogott ember vagy, ezt mindenki tudja. A mentelmi jogod az ő kezében van.

Weber utasítására mindent végrehajtasz, nincs választásod. Az ukránokat már a telefonokba is beengeded.

Mi Békemenetet, te és Weber ukránpárti háborús menetet szerveztek október 23-ára.

Végül, mivel a Tisza Párt elnöke a Biblia soraival is próbált hatni követőire, Menczer is hozott számára egy idézetet: