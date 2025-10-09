Menczer Tamás: Aki ma sportol, az behozhatatlan előnybe kerül

Menczer Tamás: a pilisvörösvári tanuszoda átadása egy újabb lépés a magyar kormány sportinfrastruktúra-fejlesztési stratégiájában, amelynek célja, hogy minden gyermek számára elérhető legyen az úszás és a rendszeres sportolás.

Menczer Tamás szerint a sport nemcsak testi edzettséget ad, hanem fegyelmet, kitartást és csapatban való gondolkodást is tanít. Fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Menczer Tamás: A sport nemcsak egészséget, hanem közösséget és versenyképességet is épít

Menczer Tamás országgyűlési képviselő, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója az Úszó Nemzet Program keretében megépült 39. tanuszoda pilisvörösvári átadó ünnepségén azt mondta:

Aki ma sportol, különösen gyerekként, az behozhatatlan előnybe kerül azokkal szemben, akik nem sportolnak.”

Hangsúlyozta: a sport nemcsak testi edzettséget ad, hanem fegyelmet, kitartást és csapatban való gondolkodást is tanít.

Aki sportol, az megtanulja, hogy meló nélkül, fegyelem nélkül nincs soha siker. Megtanulja legyőzni az ellenfelét és önmagát is, sőt, együttműködni”

- fogalmazott.

Menczer Tamás kiemelte: a pilisvörösvári közösség régóta várt az uszodára, és most megvalósult az ígéret.

Talán innen indul el a következő Wladár, Darnyi, Madaras vagy Manhercz”

- tette hozzá, utalva a legendás magyar úszók és vízilabdázók sikereire. A politikus emlékeztetett: az általa képviselt körzet települései mintegy 60 milliárd forintnyi fejlesztésben részesültek az elmúlt ciklusban.

Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár arról beszélt, hogy a tanuszodák egyszerre szolgálják a közösségi sportot és a versenysportot. Bejelentette: a jövőben további 57 tanuszoda épül országszerte.

Ez a hét a vizes sportágak igazi ünnepe”

- fogalmazott, utalva arra, hogy nemrég Budapestre költözött a nemzetközi vizes szövetség székhelye, és megkezdte munkáját a 2027-es vizes világbajnokság szervezőbizottsága.

Az államtitkár hozzátette: a kormány számára kiemelten fontos, hogy ezek az uszodák hosszú távon is nyitva maradjanak, ezért indították el 2023-ban a Sportoló Nemzet Program-ot.

Büszkék vagyunk arra, hogy több mint 50 ezer tagja van már a programnak, és az idei tanév a Sportoló Nemzet Tanév elnevezést kapta”

- mondta.