Menczer Tamás: A balliberálisok azért szurkolnak, hogy ne legyen békecsúcs Budapesten

„A magyar balliberális oldal örül annak, hogy nincs ebben a pillanatban békecsúcs” – fejtette ki gondolatait Menczer Tamás a Fidesz kommunikációs igazgatója legújabb videójában.
Menczer Tamás elmondta, hogy hiába szurkol a magyar balliberális oldal azért, hogy „Folytatódjon a háború tovább, és tovább…”

Menczer Tamás, a Fidesz képviselője azonnali kérdést tesz fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. október 20-án.MTI/Kovács Attila
Menczer Tamás Fotó: MTI/Kovács Attila

Menczer Tamás azonban rávilágított, hogy a valóságban folynak a tárgyalások minden szinten, és az amerikai és az orosz elnök is azt mondja, hogy „lesz békecsúcs, csak az időpontja kérdéses.” Tehát nem lemondták, csak az időpontját egy kicsit távolabbra helyezték. Bár konkrét időpontot eddig senki sem mondott.

A lényeg azonban az, hogy lesz békecsúcs, hiszen:

békecsúcsot akar Trump is, akar Putyin is”

– hívta fel a figyelmet rá Menczer Tamás. 

Gondolatait zárva megjegyezte, hogy mi készen állunk a rendezésre, és reméljük, ha sor kerül a békecsúcsra, akkor az eredményesen zárul.

 

