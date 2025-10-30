Menczer Tamás: A balliberálisok azért szurkolnak, hogy ne legyen békecsúcs Budapesten

Menczer Tamás elmondta, hogy hiába szurkol a magyar balliberális oldal azért, hogy „Folytatódjon a háború tovább, és tovább…”

Menczer Tamás Fotó: MTI/Kovács Attila

Menczer Tamás azonban rávilágított, hogy a valóságban folynak a tárgyalások minden szinten, és az amerikai és az orosz elnök is azt mondja, hogy „lesz békecsúcs, csak az időpontja kérdéses.” Tehát nem lemondták, csak az időpontját egy kicsit távolabbra helyezték. Bár konkrét időpontot eddig senki sem mondott.

A lényeg azonban az, hogy lesz békecsúcs, hiszen:

békecsúcsot akar Trump is, akar Putyin is”

– hívta fel a figyelmet rá Menczer Tamás.

Gondolatait zárva megjegyezte, hogy mi készen állunk a rendezésre, és reméljük, ha sor kerül a békecsúcsra, akkor az eredményesen zárul.