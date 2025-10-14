Menczer Tamás: A Tisza csak egy digitális blöff

Menczer Tamás a Fidesz kommunikációs igazgatója egy új Facebook videóban arra emlékeztet, hogy Magyar Péter pártja úgy reklámozza legújabb alalenökét, Forsthoffer Ágnest, hogy az nemrég még arról sem tudott nyilatkozni, hogy ő indul-e lakóhelyének választókörzetében a 2026-os választáson.

Menczer Tamás a Facebook-bejegyzésében egy olyan interjú részletét osztotta meg, amelyben Forsthoffer Ágnes, Magyar Péter pártjának az egyik vezetője, még a saját választókerületében sem tudta megnevezni, ki lesz ott a Tisza jelöltje. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Menczer Tamás szerint komolytalan a Tisza Párt, mert az alelnöke semmilyen kérdésre sem tud érdemben válaszolni

Látom Peti az új alelnökét, Forsthoffer Ágnest reklámozza. Hadd segítsek egy kicsit”

- írja Menczer tamás majd pedig bemutatja a videót, amelyben a tiszás politikusnő maga vallja be, hogy fogalma sincs, indul-e a választáson, illetve lesz-e egyáltalán körzete.



