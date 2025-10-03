Hírlevél

Rendkívüli

Sokkoló térkép: ezeket a városokat bombáznák le az ukránok

Menczer Tamás

Menczer a Tiszáról: Vagy sírsz rajtuk, vagy kiröhögöd őket

54 perce
Olvasási idő: 3 perc
Megjött Tanács Zoltán a Tiszához, és máris nevetsz rajta… – írta a Facebookon Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.
Menczer TamáskkvTanács Zoltán

Menczer Tamás „derék programíró embernek” nevezte Tanács Zoltánt, aki szerint – idézte fel – a magyar kormány nem támogatja eléggé a magyar kkv-kat, kis- és középvállalkozókat.

Na most csak jelzem, halkan, zárójelben, hogy a Demján Sándor-program keretein belül éppen most támogattuk a magyar kkv-kat nagyjából 100 milliárd forinttal vagy többel

– hívta fel a figyelmet, hozzátéve: ha nagyberuházás jön, ott is benne vannak a kkv-k a beszállítói láncban. 

A „Kármán nevű gazdasági gurut” idézte ezután, aki szerint 

  • el kell venni a támogatást a vállalkozásoktól
  • túltámogatja az Orbán-kormány a vállalkozásokat
  • meg kell emelni a társasági adót, 9 százalékról, ami most a legkisebb az unióban, föl kell nyomni 25 százalékra
  • ...persze az szja mellett. 

Ezek után „leül az ember, és azt mondja, hogy hát ők támogatni fogják a vállalkozásokat, bezzeg az Orbán-kormány nem támogatja. Hát vagy sírsz rajtuk, vagy kiröhögöd őket” – foglalta össze Menczer.

 

