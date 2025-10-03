Menczer a Tiszáról: Vagy sírsz rajtuk, vagy kiröhögöd őket

Menczer Tamás „derék programíró embernek” nevezte Tanács Zoltánt, aki szerint – idézte fel – a magyar kormány nem támogatja eléggé a magyar kkv-kat, kis- és középvállalkozókat.
Na most csak jelzem, halkan, zárójelben, hogy a Demján Sándor-program keretein belül éppen most támogattuk a magyar kkv-kat nagyjából 100 milliárd forinttal vagy többel
– hívta fel a figyelmet, hozzátéve: ha nagyberuházás jön, ott is benne vannak a kkv-k a beszállítói láncban.
A „Kármán nevű gazdasági gurut” idézte ezután, aki szerint
Ezek után „leül az ember, és azt mondja, hogy hát ők támogatni fogják a vállalkozásokat, bezzeg az Orbán-kormány nem támogatja. Hát vagy sírsz rajtuk, vagy kiröhögöd őket” – foglalta össze Menczer.