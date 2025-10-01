Mindenki legyen észnél, a Tisza Párt adóemelésre készül!

Menczer Tamás a szerda reggeli Harcosok Órájában arra figyelmeztetett, hogy a tiszások valódi tervei saját dokumentumaikból és nyilatkozataikból egyértelműen kiderülnek, hiába próbálják kifelé szépíteni a valóságot. Szerinte világosan látszik, hogy egységben vannak politikusaik, szakértőik és szavazóik abban, hogy adóemeléseket és megszorításokat akarnak bevezetni. Kijelentette:
Bármit mondanak, hazudnak. Nekem hiszel, vagy a szemednek? Ezért fontos, hogy mindenki lássa tisztán, mit terveznek, mielőtt túl késő lenne.”
A Tisza Párt az szja-t 15 százalékról 22 és 33 százalékos kulcsokra emelnék, a társasági adót 9-ről 25 százalékra növelnék, új vagyonadót vezetnének be, és megszüntetnék a családi adókedvezményeket. Menczer hozzátette: mindez a rezsicsökkentés eltörlésével és a benzinárak kilövésével járna, ami komoly csapást mérne a magyar emberekre.
Ezért fontos, hogy mindenki észnél legyen”