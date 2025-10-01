Hírlevél

Rendkívüli

Orbán Viktor nagyon fontos bejelentést tett a nyugdíjakról

Menczer Tamás

Mindenki legyen észnél, a Tisza Párt adóemelésre készül!

A Tisza Párt nyíltan kimondta, hogy adóemeléseket és megszorításokat tervez, miközben kifelé az ellenkezőjét hirdeti - erre figyelmeztetett a Fidesz kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás hangsúlyozta: a tiszások programja minden magyar család pénztárcáját veszélyezteti.
Menczer Tamás a szerda reggeli Harcosok Órájában arra figyelmeztetett, hogy a tiszások valódi tervei saját dokumentumaikból és nyilatkozataikból egyértelműen kiderülnek, hiába próbálják kifelé szépíteni a valóságot. Szerinte világosan látszik, hogy egységben vannak politikusaik, szakértőik és szavazóik abban, hogy adóemeléseket és megszorításokat akarnak bevezetni. Kijelentette: 

Magyar Péter
Menczer Tamás figyelmeztetett, hogy Magyar Péter és pártja brutálisan megemelné az adókat
Fotó: Hatlaczki Balázs

Bármit mondanak, hazudnak. Nekem hiszel, vagy a szemednek? Ezért fontos, hogy mindenki lássa tisztán, mit terveznek, mielőtt túl késő lenne.”

Ami Magyar Péternek ócska hazugság, az negyedmillió családnak havonta átlagosan százezer forint

Adóemelés és kedvezmények eltörlése

A Tisza Párt az szja-t 15 százalékról 22 és 33 százalékos kulcsokra emelnék, a társasági adót 9-ről 25 százalékra növelnék, új vagyonadót vezetnének be, és megszüntetnék a családi adókedvezményeket. Menczer hozzátette: mindez a rezsicsökkentés eltörlésével és a benzinárak kilövésével járna, ami komoly csapást mérne a magyar emberekre. 

Ezért fontos, hogy mindenki észnél legyen” 

zárta üzenetét a politikus.

