Mindenki legyen észnél, a Tisza Párt adóemelésre készül!

Adóemelés és kedvezmények eltörlése

A Tisza Párt az szja-t 15 százalékról 22 és 33 százalékos kulcsokra emelnék, a társasági adót 9-ről 25 százalékra növelnék, új vagyonadót vezetnének be, és megszüntetnék a családi adókedvezményeket. Menczer hozzátette: mindez a rezsicsökkentés eltörlésével és a benzinárak kilövésével járna, ami komoly csapást mérne a magyar emberekre.

Ezért fontos, hogy mindenki észnél legyen”

– zárta üzenetét a politikus.