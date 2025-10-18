A Tisza Pártnak a nyugdíj csak egy szám, a Fidesznek a szüleink és nagyszüleink

Menczer Tamás a közösségi médiában osztott meg egy videót, melyben elmondja, hogy a Tisza Párt számára a nyugdíj csak egy szám, a Fidesz számára viszont nem: „Amikor mi nyugdíjról beszélünk, akkor nem egy számot látunk, hanem a szám mögött látjuk a szüleinket és a nagyszüleinket, a szüleink és a nagyszüleink generációját” – mondja Menczer.

Menczer Tamás (Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség)

„A szüleink és a nagyszüleink súlyos történelmi hányattatások közepette rengeteget dolgoztak azért, rengeteget tettek azért, hogy az én generációm meg majd a gyerekem generációja a lehető legjobb körülmények között éljen. Ezért mi hálásak vagyunk a szüleinknek és a nagyszüleinknek. Mi megbecsüljük őket és a köszönetünket akarjuk kifejezni” – hangzik el a videóban.

Ezért ez a kormány Orbán Viktor vezetésével a 2010-es győzelmet követően kötött egy megállapodást az idősekkel. Ez a megállapodás arról szól, hogy egy, a nyugdíjak vásárlóértékét mindig megőrizzük, jelzem meg halkan zárójelben, a nyugdíjak vásárlóértéke 2010 előtt súlyosan esett, csökkent.

– emlékeztetett a politikus.

„Mi megőrizzük a nyugdíjak vásárlóértékét, egy. Kettő, visszaadtuk a balliberális kormány által elvett 13. havi nyugdíjat. Három, ha van arra lehetőség, a gazdasági növekedés lehetővé teszi, és ha béke lenne, sokkal nagyobb lenne a gazdasági növekedés. Ha van arra lehetőség, nyugdíjprémiumot fizetünk. Most éppen az indokolatlan áremelések miatt élelmiszerutalványt adunk az időseknek. Megvédjük a rezsicsökkentést. És természetesen foglalkozunk a 14. havi nyugdíjjal is, ahogy erről a miniszterelnök, illetve Lázár miniszter úr is beszélt” – hangsúlyozta Menczer Tamás.