Cicciolina, Róka Réka, erotikus modell – így lett a Tisza Párt a szexipar bohózata

Ezt nézd meg! Tisza Párt – aki fizet, annak lefekszünk! – írta Menczer Tamás a Facebook-bejegyzésében, majd hozzátette:

Cicciolina és Róka Réka után már erotikus modell is reklámozza a Tiszát. A Tisza röhej!

Cicciolina is támogatja Magyar Pétert. Hát rokon lelkek, nem? Aki megfizeti, annak lefekszik – mondta a kormánypártok kommunikációs igazgatója a videójában.

Mint arról korábbi cikkünkben már beszámoltunk, a Tisza Párt körül sorra bukkannak fel a rovott múltú, a megélhetésüket a testi adottságaik révén előteremtő nők.

A Magyar Péter által kitüntetett tiszás pornósztár, Róka Réka után újabban egy aktmodell lett a párt új reklámarca

– számolt be róla a Bors Online. A lap szerint reklámipari szakemberek felismerték, hogy

a Tisza Párt új reklámarca Arizona Muse, a „bevállallós” erotikus aktmodell lett.

A Tisza Párt által meghirdetett Nemzet Hangja kérdőívet és a telefonos applikációjukat is népszerűsíteni hivatott hölgy nem annyira a meztelen fotókkal, hanem a családjával fotózva került előtérbe. Azt nem tudni, hogy a súlyos dollárszázezreket is elérő értékű fotósorozatot hogyan használhatja a Tisza Párt, azonban Magyar Péter úgy tűnik, hogy hisz a szexuális tartalmak segítségével közvetített, vagy azok által segített akciókban – teszik hozzá.