Tarr Zoltán

Menczer Tamás szerint ez Magyar Péter legnagyobb baja Tarr Zoltánnal

Tarr Zoltánnal szerintem a legnagyobb problémája Magyar Péternek az, hogy nem olyan rutinos hazudozó, mint ő – mondta a kormánypártok kommunikációs igazgatója a videójában.
Amikor Tarr Zoltán a kezébe fogja a mikrofont, akivel szerintem a legnagyobb problémája Magyar Péternek az, hogy nem olyan rutinos hazudozó, mint ő – mondta Menczer Tamás a videójában, majd hozzátette:

Tarr időnként véletlenül elmondja az igazat. Nem szándékosan, nem jószándékból, de azt hiszi, hogy úgy zárt körben vannak, meg nem megy ki az információ, hiszen be is vallja, ha ez kimegy, akkor megbukunk, ha elmondom, akkor megbukunk, be is vallja, de mégis elkottyintja a valóságot. És most már ebből egyre több kiderül

– mondta a kormánypártok kommunikációs igazgatója utalva Tarr Zoltánnak a Tisza Párt kiszivárgott adóemelési elképzeléseire és az agrártámogatások csökkentéséről szóló kijelentéseire.

