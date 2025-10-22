Bátor döntések hajnalban születnek: hajnali 3-kor tiltották ki Menczer Tamást

Hajnali 3-kor kaptam a hírt – írta Menczer Tamás közösségi oldalán, miután Tömöri Balázs polgármester tájékoztatta, hogy mégsem engedi felszólalni az október 23-i ünnepi rendezvényen. A külügyi államtitkár szerint különös, hogy előbb meghívták, majd éjszaka, üzenetben közölték vele a tiltást.
Van, aki olyankor bátor. Polgármester úr attól tart, hogy én mit fogok mondani az ünnepi beszédemben”
– fogalmazott Menczer, hozzátéve, hogy a beszédét ettől függetlenül teljes terjedelmében közzé fogja tenni, „hogy polgármester úr lássa, mitől méltóztatott reszketni”.
Mikor pénz kellett, akkor nem volt zavaró a jelenléte
Menczer szerint a polgármester társasága nem volt kellemetlen, amikor egymilliárdos szennyvízberuházásért vagy tízmilliós járdaépítésért kért támogatást. Ugyanakkor a politikus (aki Budakörnyéke fideszes országgyűlési képviselő-jelöltje) leszögezte: továbbra is dolgozik a körzet fejlesztésein, és egy 2 milliárd forintos beruházási tervében szívesen szerepeltette volna Pilisborosjenőt is, ha időben kap adatokat.
Este pedig találkozunk Zsámbékon és Pilisszentkereszten”