Bátor döntések hajnalban születnek: hajnali 3-kor tiltották ki Menczer Tamást

Hajnali 3-kor kaptam a hírt – írta Menczer Tamás közösségi oldalán, miután Tömöri Balázs polgármester tájékoztatta, hogy mégsem engedi felszólalni az október 23-i ünnepi rendezvényen. A külügyi államtitkár szerint különös, hogy előbb meghívták, majd éjszaka, üzenetben közölték vele a tiltást.

Tömöri Balázs pilisborosjenői polgármester magyarázat nélkül tiltotta meg Menczer Tamásnak, hogy részt vegyen a megemlékezésen

Forrás: 2097.hu

Van, aki olyankor bátor. Polgármester úr attól tart, hogy én mit fogok mondani az ünnepi beszédemben”

– fogalmazott Menczer, hozzátéve, hogy a beszédét ettől függetlenül teljes terjedelmében közzé fogja tenni, „hogy polgármester úr lássa, mitől méltóztatott reszketni”.