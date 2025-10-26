Menczer Tamás: Tudod mikor húznék fel ukrán kék-sárgát? Itt a válasz

Legyen világos, hogy ők (a Tisza Párt) a kék-sárgát választották, föl is húzták. Emlékeztek? Az Európai Parlamentben csodálatosan feszítettek kék-sárgában – mondta a videójában Menczer Tamás, majd hozzátette:

Tudod, mikor húznék föl kék-sárgát? Ukrán kék-sárgát? Soha az életben. Tudod, miért? Mert egyet húzok föl a magyar piros-fehér-zöldet és soha mást!

– hangsúlyozta a kormánypártok kommunikációs igazgatója.