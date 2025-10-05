Hírlevél

Rendkívüli

Hihetetlen áttörés: ez lehet a legelső jel, hogy rák támadta meg a testet

Menczer Tamás

Menczer Tamás javaslatot tett Magyar Péternek – mutatjuk!

Menczer Tamás újabb, élesen személyes hangvételű bejegyzést tett közzé Facebookon, amelyben Magyar Pétert bírálja.
Menczer TamásbírálatMagyar Péter

Menczer úgy fogalmaz, látta és hallotta a „tegnapi produkciót”, ahol Magyar arról beszélt, hogy az embernek őszintének kell lennie a feleségével. Erre reagálva Menczer azt írja: különös ellentmondás ez ahhoz képest, hogy Magyar szerint ő „nem színészkedik”, hanem „önmagát adja”. A fideszes politikus szerint már ez a kijelentés is a legjobb cáfolata önmagának, és szerinte ez az ellentmondás mutatja meg igazán a Magyar-jelenség lényegét: a gátlástalanságot és a cinizmust. 

Budapest, 2025. szeptember 16. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója sajtótájékoztatót tart az Országházban 2025. szeptember 16-án. Október elejéig tartó szórólapkampányt indít a Fidesz annak érdekében, hogy minél többen értesüljenek a "Tisza-adóról" és a lehetséges hatásáról - jelentette be a a kormánypártok kommunikációs igazgatója. MTI/Hegedüs Róbert
Menczer Tamás (Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség)

Menczer Tamás a következő javaslatot adja Magyar Péternek:

Élvezd még néhány hónapig, hogy kamerák vannak körülötted, élvezd a figyelmet, mert rövidesen nem marad ebből semmi. Jobban fognak kerülni, mint a pestisest. A vereséged után csak annyi marad belőled, hogy ez az ember elárulta a saját családját, ráadásul a semmiért.

A fidesz politikusa hozzáteszei:

Mivel még a saját támogatóid sem szeretnek, senki sem marad melletted. Úgyhogy most még jól nézz szét magad körül, mert ebből nem marad semmi. Elporlad.

A politikus kiemeli: "Senki nem beszél majd az országjárásodról, a beszédeidről. Nem. Csak ennyi marad: ő az, aki elárulta a családját. Aztán ugyanúgy vesztett, mint Márky-Zay, Fekete-Győr és a többiek. De hozzád képest még ők is jobb megítélés alá esnek."

 

