Menczer Tamás: Ukrajna nem a mi védelmi vonalunk, béketárgyalásokra van szükség

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója egy Facebook-bejegyzésben arra hívja fel a figyelmet, hogy szerinte Ursula von der Leyen téves és veszélyes állításokat fogalmazott meg a Koppenhágában tartott uniós csúcson.

Menczer Tamás szerint Európa számára a kiút az orosz-ukrán háborúból nem az Ursula von der Leyen által propagált fegyverszállítás, hanem a tárgyalásos rendezés Fotó: DURSUN AYDEMIR / ANADOLU

Menczer Tamás: Ukrajna nem bennünket véd, nem az első védelmi vonalunk, és nem a mi háborúnkat vívja

Magyar Péterre és az ellenzék brüsszeli kapcsolataira utalva a Menczer Tamás azt mondja a videós bejegyzésében, hogy:

Ilyen az, amikor a miniszterelnök a gazdáiddal vitatkozik, Peti. Figyelj Koppenhágára!”

A fideszes politikus szerint Von der Leyen az uniós csúcson arról beszélt, hogy ha Európa továbbra is Ukrajnát tekinti első védelmi vonalának, akkor minden eddiginél nagyobb katonai segítséget kell nyújtani Kijevnek.

Katonai segítséget kell nyújtanunk Ukrajnának. Ha továbbra is úgy gondoljuk, hogy Ukrajna az első védelmi vonalunk, akkor fokoznunk kell a katonai segítségnyújtást”

– idézte a bizottsági elnököt Menczer.

A Fidesz politikusa szerint azonban ez a logika hibás és veszélyes.

Ukrajna nem bennünket véd, nem az első védelmi vonalunk, és nem a mi háborúnkat vívja. Semmi közünk ehhez a háborúhoz, és nem katonai segítség kell, hanem diplomáciai”

– hangsúlyozta.

Menczer szerint Európa számára a kiút nem a fegyverszállítás, hanem a tárgyalásos rendezés.

Kell egy orosz-európai csúcs, ahogyan Trumppal volt amerikai-orosz csúcs. Oda kell felzárkózni, Trumpot nem gátolni kell, hanem segíteni a béketeremtésben. EU–orosz csúcs, mert az vezet a békéhez”

– fogalmazott.

A Fidesz kommunikációs igazgatója hozzátette: a valóság az, hogy Ukrajna már elveszítette a háborút, és Brüsszel is kudarcot vallott.

Ha úgy tetszik, Brüsszel vagy Európa ezt a háborút elvesztette. Tehát nem katonailag kell fontolgatni a dolgokat, hanem diplomáciailag”

– mondta Menczer Tamás.