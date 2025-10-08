Hírlevél

Rendkívüli

Menczer Tamás

„Roli, Roli, nem fognak megdicsérni” – Menczer Tamás az ukrán kémről

Az ukrán kém, Tseber Roland Ivanovics szerint nem az ukránok készítették a Tisza Párt adatgyűjtő applikációját. Menczer Tamás szerint azonban a fotó önmagáért beszél.
Tovább gyűrűzik a Tisza Párt adatszivárgási botránya. Az ügyben már feltártak ukrán szálakat, de most felbukkant Tseber Roland neve is, aki sokaknak ismerős lehet: ő volt az, aki Magyar Péterrel szívélyes fotókat osztott meg, mikor Kárpátalján találkoztak és aki „lepatkányozta” a Fideszt. Tseber most közölte, hogy nem az ukránok készítették, nem az ukránok csinálták a Tisza Párt applikációját. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója keményen kiosztotta az ukrán kémet.

Menczer Tamás
Tseber Roland ezt a fotót osztotta meg közösségi oldalán – Menczer Tamástól megkapta a magáét
Fotó: Tseber Roland/Facebook
Magyar Péter EP-képviselője is beismerte: valóban történt adatszivárgás

„Nem fognak megdicsérni a kémsuliban”

Az ukrán kém állítása szerint az sem igaz, hogy Zelenszkij, Von der Leyen és Magyar Péter összefogtak a szuverenista Orbán-kormány ellen. Az eset pikantériája, hogy Tseber ezt a kijelentését egy olyan képpel illusztrálta, ami pont az ellenkezőjét mutatja. Menczer szerint a történtek ismét megmutatták, miért van szükség arra, hogy a magyar kormány következetesen védje a szuverenitást és a nemzeti érdekeket.

Senki ne feledje, az ő színük a kék-sárga, a miénk azonban a piros-fehér-zöld”

– hangsúlyozta a politikus.

 

