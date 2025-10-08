„Roli, Roli, nem fognak megdicsérni” – Menczer Tamás az ukrán kémről

Tovább gyűrűzik a Tisza Párt adatszivárgási botránya. Az ügyben már feltártak ukrán szálakat, de most felbukkant Tseber Roland neve is, aki sokaknak ismerős lehet: ő volt az, aki Magyar Péterrel szívélyes fotókat osztott meg, mikor Kárpátalján találkoztak és aki „lepatkányozta” a Fideszt. Tseber most közölte, hogy nem az ukránok készítették, nem az ukránok csinálták a Tisza Párt applikációját. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója keményen kiosztotta az ukrán kémet.

Tseber Roland ezt a fotót osztotta meg közösségi oldalán – Menczer Tamástól megkapta a magáét

Fotó: Tseber Roland/Facebook