Mondj nemet a bevándorlásra! – üzente Menczer Tamás

Terroristák meg akarták gyilkolni a belga miniszterelnököt – olvasható a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatójának csütörtök esti Facebook bejegyzésében.
A hírek szerint iszlamisták – tette hozzá bejegyzésében.
A bejegyzés kommentmezőjében hozzátette: a hírt a szövetségi ügyészség jelentette be. A gyanúsítottak dróntámadásra készültek, a drónra valószínűleg robbanóanyagot akartak erősíteni.
A merényletre a miniszterelnök házától mindössze néhány száz méterre készültek - írta a politikus.
