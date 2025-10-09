Hírlevél

Rendkívüli

Terroristák akarták meggyilkolni a belga miniszterelnököt

Menczer Tamás

Mondj nemet a bevándorlásra! – üzente Menczer Tamás

Terroristák meg akarták gyilkolni a belga miniszterelnököt – olvasható a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatójának csütörtök esti Facebook bejegyzésében.
A hírek szerint iszlamisták – tette hozzá bejegyzésében.

A bejegyzés kommentmezőjében hozzátette: a hírt a szövetségi ügyészség jelentette be. A gyanúsítottak dróntámadásra készültek, a drónra valószínűleg robbanóanyagot akartak erősíteni.

A merényletre a miniszterelnök házától mindössze néhány száz méterre készültek - írta a politikus.

 

