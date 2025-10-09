Mondj nemet a bevándorlásra! – üzente Menczer Tamás

A hírek szerint iszlamisták – tette hozzá bejegyzésében.

A bejegyzés kommentmezőjében hozzátette: a hírt a szövetségi ügyészség jelentette be. A gyanúsítottak dróntámadásra készültek, a drónra valószínűleg robbanóanyagot akartak erősíteni.

A merényletre a miniszterelnök házától mindössze néhány száz méterre készültek - írta a politikus.