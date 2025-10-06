Hírlevél

Menczer Tamás rendesen helyretette Zelenszkijt

Mi, magyarok világos döntést hoztunk. Nem akarjuk, hogy Ukrajna az EU tagja legyen. Ez ellentétes a magyar érdekkel. Nem akarjuk, hogy Ukrajna behozza a háborút az EU-ba! Nem akarjuk, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék. Nem kérünk az ukrán maffiából Nem kérünk a silány minőségű ukrán élelmiszerekből. Tudjuk, hogy Zelenszkij kormányváltást akar Magyarországon. Várja és segíti Magyar Pétert és a Tiszát. Hiszen a Tisza Párt és a szavazói támogatják Ukrajna uniós tagságát – írta többek között a kormánypártok kommunikációs igazgatója.
Menczer Tamás kemény üzenetet küldött Zelenszkijnek, íme:

„Több tiszteletet a magyaroknak!

Zelenszkij közölte, hogy Ukrajna uniós tag lesz, a folyamat „visszafordíthatatlan.” Nem számít, hogy mit mondanak a magyarok, mit mond Orbán Viktor.
De. Számít!

Több tiszteletet a magyaroknak, Zelenszkij elnök úr!

Mi, magyarok világos döntést hoztunk. Nem akarjuk, hogy Ukrajna az EU tagja legyen. Ez ellentétes a magyar érdekkel. Nem akarjuk, hogy Ukrajna behozza a háborút az EU-ba! Nem akarjuk, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék. Nem kérünk az ukrán maffiából. Nem kérünk a silány minőségű ukrán élelmiszerekből.

Tudjuk, hogy Zelenszkij kormányváltást akar Magyarországon. Várja és segíti Magyar Pétert és a Tiszát. Hiszen a Tisza Párt és a szavazói támogatják Ukrajna uniós tagságát. Tudjuk. Elmondták. Szavaztak. 58 százalék. A Tisza Párt támogatná Ukrajna uniós tagságát. Cserébe már applikációt (Ukrán Tisza Világ) is kapnak Ukrajnából. Látjuk a Tisza és az ukránok szövetségét. Jó, ha tudják: Magyarországot meg fogjuk védeni!” – hangsúlyozta az ukrán elnöknek írt üzenetében a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. 

Orbán Viktor: A Tiszától kár elvárni, hogy majd megvédi Magyarország érdekeit
A Tisza Világ applikáció ukrán, a letöltőinek adatai pedig már Ukrajnában vannak

 

 

