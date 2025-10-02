Menczer Tamás : Botrányokra és sértettségre nem lehet országot építeni
38 perce
Olvasási idő: 3 perc
Vágólapra másolva!
A Tisza tele van botrányos figurákkal. Magyar Péter pedig a fősértett, utána a többiek. Ezt mindenki látja – közölte Menczer Tamás a kormánypártok kommunikációs igazgatója csütörtöki Facebook-bejegyzésében.
Botrányokra és sértettségre nem lehet országot építeni – hívta fel a figyelmet Menczer Tamás annak kapcsán, hogy a Tisza Párt meghatározó szereplői között szinte csak botrányos, vagy sértett emberek vannak.
Menczer Tamás sorolja a botrányos tiszásokat
A politikus sorra vette a Tisza Párt meghatározó szereplőit, ahogyan fogalmaz:
„az egyik fegyverrel jár, a Ruszin,
a Kollár bejelenti, hogy ami rossz Magyarországnak, az jó a Tiszának,
ott van a Tarr, aki bejelenti, hogy a választás után mindent lehet,
ott van a Magyar Péter, aki bábuval beszélget,
ott van az új alelnök, ez a Forsthoffer Ágnes nevű, aki az első interjújában közli, hogy ő semmit nem tud a jelöltállításról. Azt se tudja, hogy mi az, hogy jelölt, vagy ő jelölt lesz-e, semmit nem tud.”
Ilyenek vannak körülötte – teszi hozzá, majd kitér a sértettségre is, mint szerinte egy másik jellemző tulajdonságra a tiszásoknál:
Magyar Péter, a fősértett, aki elvesztette az állásait,
Ruszin, aki szintén elvesztette állását,
Vejkey, aki Rómába akart menni, a Római Akadémiára vezetőnek, de alkalmasabbat találtak nála.
Menczer hozzátette:
„Meg még ki tudja, hány ilyen sértett van. Botrányokra és sértettségre nem lehet országot építeni. Ezt mindenki látja. Ők meg ilyenek.”
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Ne maradjon le az ORIGO cikkeiről, iratkozzon fel hírlevelünkre!