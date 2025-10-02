Hírlevél

Rendkívüli

Horogkereszttel a karján a Fideszt bírálja a Tisza új arca

Menczer Tamás

Menczer Tamás : Botrányokra és sértettségre nem lehet országot építeni

38 perce
Olvasási idő: 3 perc
A Tisza tele van botrányos figurákkal. Magyar Péter pedig a fősértett, utána a többiek. Ezt mindenki látja – közölte Menczer Tamás a kormánypártok kommunikációs igazgatója csütörtöki Facebook-bejegyzésében.
Menczer TamástiszásbotránysértettségMagyar Péter

Botrányokra és sértettségre nem lehet országot építeni – hívta fel a figyelmet Menczer Tamás annak kapcsán, hogy a Tisza Párt meghatározó szereplői között szinte csak botrányos, vagy sértett emberek vannak.

Menczer Tamás sorolja a botrányos tiszásokat

A politikus sorra vette a Tisza Párt meghatározó szereplőit, ahogyan fogalmaz:

  • „az egyik fegyverrel jár, a Ruszin,
  • a Kollár bejelenti, hogy ami rossz Magyarországnak, az jó a Tiszának,
  • ott van a Tarr, aki bejelenti, hogy a választás után mindent lehet,
  • ott van a Magyar Péter, aki bábuval beszélget,
  • ott van az új alelnök, ez a Forsthoffer Ágnes nevű, aki az első interjújában közli, hogy ő semmit nem tud a jelöltállításról. Azt se tudja, hogy mi az, hogy jelölt, vagy ő jelölt lesz-e, semmit nem tud.”

Ilyenek vannak körülötte – teszi hozzá, majd kitér a sértettségre is, mint szerinte egy másik jellemző tulajdonságra a tiszásoknál: 

  • Magyar Péter, a fősértett, aki elvesztette az állásait,
  • Ruszin, aki szintén elvesztette állását,
  • Vejkey, aki Rómába akart menni, a Római Akadémiára vezetőnek, de alkalmasabbat találtak nála.

Menczer hozzátette:

„Meg még ki tudja, hány ilyen sértett van. Botrányokra és sértettségre nem lehet országot építeni. Ezt mindenki látja. Ők meg ilyenek.”

 

