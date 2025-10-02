Menczer Tamás : Botrányokra és sértettségre nem lehet országot építeni

Botrányokra és sértettségre nem lehet országot építeni – hívta fel a figyelmet Menczer Tamás annak kapcsán, hogy a Tisza Párt meghatározó szereplői között szinte csak botrányos, vagy sértett emberek vannak.

Menczer: Botrányokra és sértettségre nem lehet országot építeni

Fotó: Havran Zoltán - Magyar Nemzet

Menczer Tamás sorolja a botrányos tiszásokat

A politikus sorra vette a Tisza Párt meghatározó szereplőit, ahogyan fogalmaz:

„az egyik fegyverrel jár, a Ruszin,

a Kollár bejelenti, hogy ami rossz Magyarországnak, az jó a Tiszának,

ott van a Tarr, aki bejelenti, hogy a választás után mindent lehet,

ott van a Magyar Péter, aki bábuval beszélget,

ott van az új alelnök, ez a Forsthoffer Ágnes nevű, aki az első interjújában közli, hogy ő semmit nem tud a jelöltállításról. Azt se tudja, hogy mi az, hogy jelölt, vagy ő jelölt lesz-e, semmit nem tud.”

Ilyenek vannak körülötte – teszi hozzá, majd kitér a sértettségre is, mint szerinte egy másik jellemző tulajdonságra a tiszásoknál:

Magyar Péter, a fősértett, aki elvesztette az állásait,

Ruszin, aki szintén elvesztette állását,

Vejkey, aki Rómába akart menni, a Római Akadémiára vezetőnek, de alkalmasabbat találtak nála.

Menczer hozzátette: