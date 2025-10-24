Így látják a Fidesz esélyeit a jövő áprilisi választáson

Nagyszerű volt találkozni veletek! A béke menete. A béke ereje.

Tegnap is nyertünk. Áprilisban is fogunk

– írta Menczer Tamás friss Facebook-bejegyzésében.

Menczer Tamás biztos a Fidesz győzelmében

Fotó: Facebook

Menczer Tamás pozitív üzenetet küldött

A Fidesz kommunikációs igazgatója az október 23-i Békemenet kapcsán üzent a követőinek.

Ugyanazon a napon a Tisza Párt is tartott egy rendezvényt, amelyen jóval kevesebben jelenhettek meg Orbán Viktor miniszterelnök értékelése szerint.