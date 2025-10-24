Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Sokkoló részletek derültek ki Trump és Putyin beszélgetéséről

Menczer Tamás

Így látják a Fidesz esélyeit a jövő áprilisi választáson

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Fidesz kommunikációs igazgatója pozitív üzenetet küldött a kormánypártok szimpatizánsainak az október 23-i Békemenetet követően. Menczer Tamás a következő választás kimenetelével kapcsolatban is optimista.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Menczer TamásFideszBékemenetOrbán Viktor

Nagyszerű volt találkozni veletek! A béke menete. A béke ereje. 

Tegnap is nyertünk. Áprilisban is fogunk

 – írta Menczer Tamás friss Facebook-bejegyzésében

Menczer Tamás biztos a Fidesz győzelmében.
Menczer Tamás biztos a Fidesz győzelmében
Fotó: Facebook

Menczer Tamás pozitív üzenetet küldött

A Fidesz kommunikációs igazgatója az október 23-i Békemenet kapcsán üzent a követőinek.

Ugyanazon a napon a Tisza Párt is tartott egy rendezvényt, amelyen jóval kevesebben jelenhettek meg Orbán Viktor miniszterelnök értékelése szerint

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!