Így látják a Fidesz esélyeit a jövő áprilisi választáson

A Fidesz kommunikációs igazgatója pozitív üzenetet küldött a kormánypártok szimpatizánsainak az október 23-i Békemenetet követően. Menczer Tamás a következő választás kimenetelével kapcsolatban is optimista.
Nagyszerű volt találkozni veletek! A béke menete. A béke ereje.
Tegnap is nyertünk. Áprilisban is fogunk
– írta Menczer Tamás friss Facebook-bejegyzésében.
Menczer Tamás pozitív üzenetet küldött
A Fidesz kommunikációs igazgatója az október 23-i Békemenet kapcsán üzent a követőinek.
Ugyanazon a napon a Tisza Párt is tartott egy rendezvényt, amelyen jóval kevesebben jelenhettek meg Orbán Viktor miniszterelnök értékelése szerint.
