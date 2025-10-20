Zelenszkij beszólt a budapesti békecsúcsra – Menczer válaszát nem teszi zsebre

Hírlevél

Az ukrán elnök fenntartásait fejezte ki Orbán Viktor szerepével és Budapest helyszínként való alkalmasságával kapcsolatban. Menczer Tamás „hazugságnak” nevezte Zelenszkij kijelentését.
Menczer TamásBudapestfenntartásVlagyimir PutyinbéketárgyalásVolodimir Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij azt nyilatkozta, készen állna egy háromoldalú béketárgyalásra Donald Trump és Vlagyimir Putyin részvételével több semleges országban is – példaként Törökországot, Svájcot vagy a Vatikánt említve. Ugyanakkor kifejezte aggodalmát a helyszínnel és a házigazdával kapcsolatban, amire Menczer Tamás is reagált.

Menczer Tamás
Volodimir Zelenszkij aggodalmát fejezte ki  budapesti békecsúccsal kapcsolatban, azonban Menczer Tamás szerint nincs jobb helyszín Budapestnél
Forrás: AFP

Nem hiszem, hogy egy olyan miniszterelnök, aki mindenben akadályozza Ukrajnát, bármi jót tehetne az ukránokért, vagy akár kiegyensúlyozott hozzájárulást nyújthatna” 

– utalva Orbán Viktorra. Bár fenntartásait hangoztatta, jelezte: ha meghívást kap, kész Budapestre látogatni. Erre reagált Menczer Tamás, aki szerint ez egyértelmű politikai hazugság.

Menczer Tamás: Brüsszel meg akarja akadályozni a budapesti békecsúcsot

Nincs Budapestnél megfelelőbb hely a béketárgyalásra”

– szögezte le a politikus.

