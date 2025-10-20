Zelenszkij beszólt a budapesti békecsúcsra – Menczer válaszát nem teszi zsebre

Volodimir Zelenszkij azt nyilatkozta, készen állna egy háromoldalú béketárgyalásra Donald Trump és Vlagyimir Putyin részvételével több semleges országban is – példaként Törökországot, Svájcot vagy a Vatikánt említve. Ugyanakkor kifejezte aggodalmát a helyszínnel és a házigazdával kapcsolatban, amire Menczer Tamás is reagált.

Volodimir Zelenszkij aggodalmát fejezte ki budapesti békecsúccsal kapcsolatban, azonban Menczer Tamás szerint nincs jobb helyszín Budapestnél

Forrás: AFP

Nem hiszem, hogy egy olyan miniszterelnök, aki mindenben akadályozza Ukrajnát, bármi jót tehetne az ukránokért, vagy akár kiegyensúlyozott hozzájárulást nyújthatna”

– utalva Orbán Viktorra. Bár fenntartásait hangoztatta, jelezte: ha meghívást kap, kész Budapestre látogatni. Erre reagált Menczer Tamás, aki szerint ez egyértelmű politikai hazugság.