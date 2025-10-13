Magyar Péter most éppen a Mandinert propagandázza, de nemrég még a kérdéseket is át akarta írattatni velük

Furcsa vitába keveredett a Mandiner 2020 augusztusában Magyar Péterrel, a Diákhitel Központ Zrt. egykori vezetőjével, aki egy Gulyás Mártonnak adott interjúval, valamint a feleségéről titokban készített hangfelvétellel robbant be a magyar belpolitikába tavaly februárban. És aki most éppen

a Mandinert azért propagandázza, mert merészeltek interjút készíteni egy ellenzéki politikussal, Dúró Dórával.

A Tisza Párt vezére „öntudatra ébredése” óta propagandistázza (mások mellett) a Mandinert is. A lapot negatív színben szerepeltette már a tavaly március 15-i, azaz az első tüntetésének kivetítőjén is. A feleségével, Varga Judittal való veszekedésükről készült rendőrségi jelentést ismertető cikkükre reagálva a Mandiner lapigazgatóját is propagandistának nevezte, amikor kommentjében így fogalmazott: „De hát ez a propagandistáknál és bűnözőknél mit se számít, ugye Szalai Zoli?”

Korábban,

a Gulyáságyú médiának adott interjúban egyenesen szennylapnak nevezte a Mandinert,

azzal vádolva meg őket, hogy hazug állításokat fogalmaznának meg vele kapcsolatban.

Csakhogy egy közel négy évvel ezelőtti eset némileg más megvilágításba helyezi ezt a harcos kiállást. Akkoriban Magyar Péter, a Diákhitel Központ vezérigazgatójaként több lapnál is elérte, hogy készüljön vele interjú, esetleg még a címlapokra is felkerüljön –

olyannyira eredményesen érvényesítette érdekeit, hogy a Demokratában és a Figyelőben sikerült ugyanazon a héten, egy nap eltéréssel a címlapra kerülnie,

de a Tisza Párt jelenlegi vezérét behívták ekkor az ATV-be is, valamint másfél héttel korábban több más lap is a címlapján szerepeltette a vele készült anyagot.

Noha az apropó megvolt, hiszen ekkor terjesztette ki a kormány a diákhitelezést a szak- és felnőttképzés területére, a Mandiner információi szerint még a fideszes körökben is sokan megmosolyogták a sajtóban nyomuló Magyar Péter médiaturnéját.

Magyar Péter ekkor kereste meg egy címlapos interjú ötletével a Mandinert is. Udvariasan jelezték neki, hogy – miután címlapkérdésekben kizárólag a szerkesztőségé a döntési jog – egészen biztosan nem fog – a Magyar Nemzet, a Magyar Hírlap, a Figyelő és a Demokrata mellett/után – a Mandiner címoldalára is kikerülni, a Tisza Párt jelenlegi vezére végül lemondott a címlapról, megelégedett egy interjúval a hetilapban. Részükről is rendben volt a dolog, hiszen a diákhitel sokak számára fontos kérdés.

