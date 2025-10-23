Hírlevél

Fidesz

Menczer Tamás humorral válaszolt a két fiatalnak, akik beszöktek Zánkára

A Harcosok Klubja edzőtáborban két fiatal tréfából „beszökött” Menczer Tamás előadására, majd viccesen megjegyezték, hogy „jó stand-upot tolt az öreg”. A politikus válaszolt.
FideszHarcosok KlubjaMenczer Tamás

„Jó stand-upot letolt az öreg!” – mondta a két fiatal, akik poénból mentek el Zánkára, a Harcosok Klubja edzőtáborba, ahol Menczer Tamás tartotta az egyik előadást. 

„Mi az, hogy öreg??” – írta Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója legújabb Facebook-bejegyzésében. A két fiatal a tábor után tréfásan kommentálta az eseményt, amire Menczer Tamás humorral reagált: „Ha újra előkerülnek, vendégeim egy körre!”

 

