Menczer Tamás humorral válaszolt a két fiatalnak, akik beszöktek Zánkára

„Jó stand-upot letolt az öreg!” – mondta a két fiatal, akik poénból mentek el Zánkára, a Harcosok Klubja edzőtáborba, ahol Menczer Tamás tartotta az egyik előadást.

„Mi az, hogy öreg??” – írta Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója legújabb Facebook-bejegyzésében. A két fiatal a tábor után tréfásan kommentálta az eseményt, amire Menczer Tamás humorral reagált: „Ha újra előkerülnek, vendégeim egy körre!”