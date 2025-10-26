Az ország, ahol még a migránsok gyermekei is bűnözők

„Mesterséges ellenségképek, ugye? Ha valahol, Dániában biztosan megtapasztalták, milyen következményekkel jár az illegális migráció” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi elnöke. Mint arról az Origó is beszámolt, a tiszás Ruszin-Szendi Romulusz szerint a migráció csak egy kitalált álprobléma.

A tiszás Ruszin-Szendi Romulusz szerint a migráció egyszerűen csak egy álprobléma (Forrás: Youtube)

Mondja ezt annak ellenére, hogy az illegális bevándorlás 2015 óta valós és súlyos európai gazdasági, valamint biztonsági problémává vált Európában. A bukott altábornagy szavait Szentkirályi Alexandra egy, a Dániába érkező migránsok életútját követő vizsgálattal szembesíti.

A 321 vizsgált személy közül 204 – tehát kétharmaduk – bűncselekményt követett el dániai élete során. Ráadásul a vizsgált bevándorlók több mint fele állami segélyből tartotta fenn magát, azaz nem dolgozott”

– emelte ki.

Szerinte ráadásul ha ez még nem volna elég, a migránsok gyermekeinek harmada is szerepet vállalt bűncselekményekben. „A napnál is világosabb: a migráció romba dönti a keresztény, európai kultúránkat és veszélyezteti a családok biztonságát. A magyar határkerítés több mint 10 éve védi országunkat. Nem engedünk be senkit, aki felforgatná békés életünket. Biztonságunk közös ügyünk” – zárta bejegyzését Szentkirályi Alexandra.