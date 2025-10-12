Hírlevél

Hölvényi György

Magyarország mutatta meg, hogyan lehet megállítani a migrációt!

59 perce
Olvasási idő: 7 perc
A Horizont legújabb adásában Gönczi Róbert vendége Hölvényi György európai parlamenti képviselő volt. A migrációs válság tízéves jubileuma kapcsán áttekintették az európai, közel-keleti és afrikai vonatkozásait is. Szó esik arról is, hogyan lehet helyben esélyt teremteni, és miért kapott nemzetközi elismerést a Hungary Helps gyakorlati, terepmunkára építő megközelítése.
Hölvényi Györgymigrációs válságpaktumHungary Helps ProgramMagyarország

A Horizont legújabb adásában Gönczi Róbert vendége Hölvényi György európai parlamenti képviselő volt. A migrációs válság tízéves jubileuma kapcsán áttekintették az uniósbmigrációs paktum valódi tétjeit és magyar vonatkozásait, az EP-ben érzékelhető irányváltásokat, valamint az afrikai fejlesztéspolitika kulcsterületeit – oktatás, biztonság, egyházi partnerek szerepe. Konkrét példákon (Namíbia, Nigéria) keresztül szó esik arról is, hogyan lehet helyben esélyt teremteni, és miért kapott nemzetközi elismerést a Hungary Helps gyakorlati, terepmunkára építő megközelítése.

migrációs válság, Ursula von der Leyen, Brüsszel, 2024. november 19.Hölvényi György, a KDNP EP-képviselője beszédet mond a Patrióták Európáért frakciócsoportja és a Hungary Helps program közös, az üldözött keresztényekről szóló, Kereszt-tűzben című kiállításának megnyitóján az Európai Parlament brüsszeli épületében 2024. november 19-én.MTI/Purger Tamás
Hölvényi György a migrációs válságról beszélt a Horizont legfrissebb adásában
Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

A Migrációkutató Intézet és maga a migrációs válság is 10 éves, ennek apropóján beszélgetett Gönczi Róbert, az intézet elemzője és Hölvényi György, a Kereszténydemokrata Néppárt európai parlamenti képviselője.

A beszélgetés során a migrációs válság és annak következményei mellett szóba került a Közel-Kelet és Afrika is.

Az európai migrációs válság kapcsán is világos Magyarország pozíciója

Az európai migrációs válsággal kapcsolatban Hölvényi kifejtette:

A migrációs paktumot értékelve elmondta, hogy világosan látszik, hogy területi, geográfiai helyzettől függően egyes országok máshogy reagáltak rá. Magyarországnak a pozíciója világos és radikális volt, Magyarországot, illetve a miniszterelnököt igazolta az élet, miután gyakorlatilag majdnem tíz év késéssel elkezdtek ugyanabban a logikában gondolkodni a többi európai ország is.

Másrészről úgy lehet megközelíteni ezt a kérdést, hogy egyszerűen egy óriási kihívásra úgy látszik, rossz választ adtak, ők úgy gondolták, hogy ez egy jó üzlet lesz

– hangsúlyozta a képviselő.

Magyarország mutatott a megoldásra egy példát, amin lehet vitatkozni. Aki akar, vitatkozzon rajta. Valaki mutasson jobbat

– tette hozzá.

A migrációs paktum ezt jelenti a magyaroknak

„Ebben talán van egyfajta nemzeti konszenzus. Egyszerűen nemzeti érdekből „állj"-t mondtunk a migrációnak és ez nagyon fontos. Magyarország számára szerintem ennek a pozíciónak a fönntartása továbbra is lehetséges, mert igazából függetlenedtünk ettől az útkereséstől, és hazánk példája követendő továbbra is”

– mondta el a képviselő a migrációs paktum Magyarországra gyakorolt hatásával kapcsolatban.

A Közel-Kelet komoly szakértelmet követel

A közel-keleti országokkal kapcsolatban elmondta, az a probléma, hogy az európaiak mindig európai gondolkodással mennek oda, így nem értik meg az ottaniakat. Európai elképzeléseik vannak a társadalommal kapcsolatban, erre felhozott egy példát Libanonnal kapcsolatban:

Választási megfigyelők voltak és azzal szembesült a képviselő, hogy az oda utazó európai delegáltak ugyanolyan demokráciát vártak el Libanonban, mint Európában, holott az egész társadalom és hagyományok teljesen mások.

„Amit tulajdonképpen mi nem tudunk fölfogni, hogy az a fajta vallási egyensúly és a különböző felekezetek közötti együttműködés, párbeszéd, gyakorlati együttműködés nagyon sok területen, óriási jelentősége van az ország stabilitása szempontjából

– tette hozzá.

A beszélgetés további témáit:

  • az oktatás fontossága Afrikában,
  • a Hungary Helps program erőfeszítései,
  • a migrációs nyomás csökkentésének lehetőségéről,
  • Kína jelenléte Afrikában és
  • az Európai Bizottság hibája

ide kattintva nézhető meg teljes terjedelmében.

 

