Magyarország mutatta meg, hogyan lehet megállítani a migrációt!

A Horizont legújabb adásában Gönczi Róbert vendége Hölvényi György európai parlamenti képviselő volt. A migrációs válság tízéves jubileuma kapcsán áttekintették az uniósbmigrációs paktum valódi tétjeit és magyar vonatkozásait, az EP-ben érzékelhető irányváltásokat, valamint az afrikai fejlesztéspolitika kulcsterületeit – oktatás, biztonság, egyházi partnerek szerepe. Konkrét példákon (Namíbia, Nigéria) keresztül szó esik arról is, hogyan lehet helyben esélyt teremteni, és miért kapott nemzetközi elismerést a Hungary Helps gyakorlati, terepmunkára építő megközelítése.

Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

A Migrációkutató Intézet és maga a migrációs válság is 10 éves, ennek apropóján beszélgetett Gönczi Róbert, az intézet elemzője és Hölvényi György, a Kereszténydemokrata Néppárt európai parlamenti képviselője.

A beszélgetés során a migrációs válság és annak következményei mellett szóba került a Közel-Kelet és Afrika is.

Az európai migrációs válság kapcsán is világos Magyarország pozíciója

Az európai migrációs válsággal kapcsolatban Hölvényi kifejtette:

A migrációs paktumot értékelve elmondta, hogy világosan látszik, hogy területi, geográfiai helyzettől függően egyes országok máshogy reagáltak rá. Magyarországnak a pozíciója világos és radikális volt, Magyarországot, illetve a miniszterelnököt igazolta az élet, miután gyakorlatilag majdnem tíz év késéssel elkezdtek ugyanabban a logikában gondolkodni a többi európai ország is.

Másrészről úgy lehet megközelíteni ezt a kérdést, hogy egyszerűen egy óriási kihívásra úgy látszik, rossz választ adtak, ők úgy gondolták, hogy ez egy jó üzlet lesz

– hangsúlyozta a képviselő.

Magyarország mutatott a megoldásra egy példát, amin lehet vitatkozni. Aki akar, vitatkozzon rajta. Valaki mutasson jobbat

– tette hozzá.

A migrációs paktum ezt jelenti a magyaroknak

„Ebben talán van egyfajta nemzeti konszenzus. Egyszerűen nemzeti érdekből „állj"-t mondtunk a migrációnak és ez nagyon fontos. Magyarország számára szerintem ennek a pozíciónak a fönntartása továbbra is lehetséges, mert igazából függetlenedtünk ettől az útkereséstől, és hazánk példája követendő továbbra is”