Magyarország mutatta meg, hogyan lehet megállítani a migrációt!

A Horizont legújabb adásában Gönczi Róbert vendége Hölvényi György európai parlamenti képviselő volt. A migrációs válság tízéves jubileuma kapcsán áttekintették az uniósbmigrációs paktum valódi tétjeit és magyar vonatkozásait, az EP-ben érzékelhető irányváltásokat, valamint az afrikai fejlesztéspolitika kulcsterületeit – oktatás, biztonság, egyházi partnerek szerepe. Konkrét példákon (Namíbia, Nigéria) keresztül szó esik arról is, hogyan lehet helyben esélyt teremteni, és miért kapott nemzetközi elismerést a Hungary Helps gyakorlati, terepmunkára építő megközelítése.
A Migrációkutató Intézet és maga a migrációs válság is 10 éves, ennek apropóján beszélgetett Gönczi Róbert, az intézet elemzője és Hölvényi György, a Kereszténydemokrata Néppárt európai parlamenti képviselője.
A beszélgetés során a migrációs válság és annak következményei mellett szóba került a Közel-Kelet és Afrika is.
Az európai migrációs válság kapcsán is világos Magyarország pozíciója
Az európai migrációs válsággal kapcsolatban Hölvényi kifejtette:
A migrációs paktumot értékelve elmondta, hogy világosan látszik, hogy területi, geográfiai helyzettől függően egyes országok máshogy reagáltak rá. Magyarországnak a pozíciója világos és radikális volt, Magyarországot, illetve a miniszterelnököt igazolta az élet, miután gyakorlatilag majdnem tíz év késéssel elkezdtek ugyanabban a logikában gondolkodni a többi európai ország is.
Másrészről úgy lehet megközelíteni ezt a kérdést, hogy egyszerűen egy óriási kihívásra úgy látszik, rossz választ adtak, ők úgy gondolták, hogy ez egy jó üzlet lesz
– hangsúlyozta a képviselő.
Magyarország mutatott a megoldásra egy példát, amin lehet vitatkozni. Aki akar, vitatkozzon rajta. Valaki mutasson jobbat
– tette hozzá.
A migrációs paktum ezt jelenti a magyaroknak
„Ebben talán van egyfajta nemzeti konszenzus. Egyszerűen nemzeti érdekből „állj"-t mondtunk a migrációnak és ez nagyon fontos. Magyarország számára szerintem ennek a pozíciónak a fönntartása továbbra is lehetséges, mert igazából függetlenedtünk ettől az útkereséstől, és hazánk példája követendő továbbra is”
– mondta el a képviselő a migrációs paktum Magyarországra gyakorolt hatásával kapcsolatban.
A Közel-Kelet komoly szakértelmet követel
A közel-keleti országokkal kapcsolatban elmondta, az a probléma, hogy az európaiak mindig európai gondolkodással mennek oda, így nem értik meg az ottaniakat. Európai elképzeléseik vannak a társadalommal kapcsolatban, erre felhozott egy példát Libanonnal kapcsolatban:
Választási megfigyelők voltak és azzal szembesült a képviselő, hogy az oda utazó európai delegáltak ugyanolyan demokráciát vártak el Libanonban, mint Európában, holott az egész társadalom és hagyományok teljesen mások.
„Amit tulajdonképpen mi nem tudunk fölfogni, hogy az a fajta vallási egyensúly és a különböző felekezetek közötti együttműködés, párbeszéd, gyakorlati együttműködés nagyon sok területen, óriási jelentősége van az ország stabilitása szempontjából
– tette hozzá.
A beszélgetés további témáit:
- az oktatás fontossága Afrikában,
- a Hungary Helps program erőfeszítései,
- a migrációs nyomás csökkentésének lehetőségéről,
- Kína jelenléte Afrikában és
- az Európai Bizottság hibája
ide kattintva nézhető meg teljes terjedelmében.