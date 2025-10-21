Milliárdos számlagyár: szabadlábon a baloldali háttérember

Megszüntette a bíróság a parkfenntartási biznisz kulcsemberének bűnügyi felügyeletét - értesült a Magyar Nemzet. A Pannon Park Forest Kft. korábbi tulajdonosa, Z. Zsolt azóta szabadon mozoghat az országban. A férfit még március közepén engedték ki a börtönből, és akkor került bűnügyi felügyeletbe.

Milliárdos számlagyár felszámolásakor lefoglalt Ferrari. (Fotó:NAV)

Z. Zsolt és társai ellen a NAV Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága folytatott nyomozást különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt. Az ügynek huszonöt gyanúsítottja van. Információk szerint novemberben kerülhet sor a vádemelésre.

Ahogy korábban lapunk is beszámolt róla, hogy 2023 novemberében a NAV által felszámolásra került a baloldali számlagyár. Beszámolójukban részletesen bemutatják a készpénzt, és a luxusautókat, melyek lefoglalásra kerültek.

Z. Zsoltról az is ismert, hogy róla a zuglói korrupciós botrány koronatanúja, Fuzik Zsolt is említést tett egyik vallomásában. A számlagyár ügye ugyanis érinti ezt a botrányt is, ahol tanúvallomások szerint Molnár Zsolt szocialista országgyűlési képviselő lefizetését is Z. Zsolt közreműködésével tervezték.

A tanúvallomások és dokumentumok alapján Horváth Csaba volt zuglói polgármester, Tóth Csaba helyi MSZP-s politikus, valamint a Horn-kormány egykori minisztere, Baja Ferenc is érintett lehet.

Z. Zsolt jó ideje összefonódott baloldali politikusokkal és önkormányzatokkal. Az a céghálózat, amit hivatalosan nem, ám informálisan felügyel, számos, közpénzt érintő megrendelésben is tetten érhető.