Milliárdos számlagyár: szabadlábon a baloldali háttérember

Egy milliárdos számlagyárat buktatott le a NAV 2023 novemberében. Az ügyben központi figuraként megjelenő Z. Zsoltról azt is tudni lehet, hogy hosszú ideje összefonódhatott baloldali politikusokkal és önkormányzatokkal. Azonban már nincs semmilyen kényszerintézkedés hatálya alatt, így teljesen szabadon mozoghat az országban.
Megszüntette a bíróság a parkfenntartási biznisz kulcsemberének bűnügyi felügyeletét - értesült a Magyar Nemzet. A Pannon Park Forest Kft. korábbi tulajdonosa, Z. Zsolt azóta szabadon mozoghat az országban. A férfit még március közepén engedték ki a börtönből, és akkor került bűnügyi felügyeletbe.

Milliárdos számlagyár felszámolásakor lefoglalt Ferrari. (Fotó:NAV)

Z. Zsolt és társai ellen a NAV Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága folytatott nyomozást különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt. Az ügynek huszonöt gyanúsítottja van. Információk szerint novemberben kerülhet sor a vádemelésre.

Ahogy korábban lapunk is beszámolt róla, hogy 2023 novemberében a NAV által felszámolásra került a baloldali számlagyár. Beszámolójukban részletesen bemutatják a készpénzt, és a luxusautókat, melyek lefoglalásra kerültek. 

Z. Zsoltról az is ismert, hogy róla a zuglói korrupciós botrány koronatanúja, Fuzik Zsolt is említést tett egyik vallomásában. A számlagyár ügye ugyanis érinti ezt a botrányt is, ahol tanúvallomások szerint Molnár Zsolt szocialista országgyűlési képviselő lefizetését is Z. Zsolt közreműködésével tervezték. 

A tanúvallomások és dokumentumok alapján Horváth Csaba volt zuglói polgármester, Tóth Csaba helyi MSZP-s politikus, valamint a Horn-kormány egykori minisztere, Baja Ferenc is érintett lehet.

Z. Zsolt jó ideje összefonódott baloldali politikusokkal és önkormányzatokkal. Az a céghálózat, amit hivatalosan nem, ám informálisan felügyel, számos, közpénzt érintő megrendelésben is tetten érhető.

 

