Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij beismerte: közel a vég!

Botrány

Őrjöngenek a sztárok a Forma-1 legostobább szabálya miatt

Békemenet

Minden idők legfontosabb Békemenete következik!

58 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Menczer Tamás a kormánypártok kommunikációs igazgatója legújabb Facebook-videójában ismét a 23-i Békemenet fontosságára hívta fel a figyelmet. Kiemelte, hogy: „A küzdelem a békepártiak és a háborúpártiak között folytatódik. Most minden békeszerető magyar emberre szükség van!”
Link másolása
Vágólapra másolva!
BékemenetkormánypártMenczer Tamásútvonal

Menczer Tamás többek között arról beszélt, hogy az idei Békemenetnek minden eddiginél nagyobb jelentősége lesz, hiszen látni kell, hogy már két tábor van.

Budapest, 2024. június 1. A drónnal készült képen a Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) Békemenetének résztvevői vonulnak a Margit hídon 2024. június 1-jén. MTI/Czeglédi Zsolt
A Békemenet 2024-ben is hatalmas érdeklődést váltott ki. Fotó: MTI, Czeglédi Zsolt

 

A politikusoknál is két tábor van, az úgynevezett szakértőknél is két tábor van, és a szavazóknál is két tábor van. És Brüsszelben a háborúpártiak vannak többségben. Brüsszelnek van magyarországi pártja, úgy hívják, hogy Tisza Párt.”

 – fejti ki videójában.

Felhívja a figyelmet arra is, hogy a Tisza Párt „bábfigurái” a brüsszeli akaratot akarják végrehajtani. Támogatnák a háborút, Ukrajnát behoznák az Európai Unióba, és minden Magyarországot sújtó gazdasági döntést is támogatnának, amelyet Brüsszel követel. 

Emiatt lesz ez a Békemenet sorsdöntő, és ezért kér mindenkit, hogy menjen el.A politikusoknál is két tábor van, az úgynevezett szakértőknél is két tábor van, és a szavazóknál is két tábor van. És Brüsszelben a háborúpártiak vannak többségben. Brüsszelnek van magyarországi pártja, úgy hívják, hogy Tisza Párt.”

 – fejti ki videójában.

Felhívja a figyelmet arra is, hogy a Tisza Párt „bábfigurái” a brüsszeli akaratot akarják végrehajtani. Támogatnák a háborút, Ukrajnát behoznák az Európai Unióba, és minden Magyarországot sújtó gazdasági döntést is támogatnának, amelyet Brüsszel követel. 

Emiatt lesz ez a Békemenet sorsdöntő, és ezért kér mindenkit, hogy menjen el.

 

 

 

Ugyanis a küzdelemnek nincs vége a háborúpártiak és a békepártiak között. A szuverenisták és a globalisták. A migrációpártiak és a migrációellenesek. És tudnám a sort folytatni. Ott kell lenni, és meg kell mutatni, hogy kiállunk a béke mellett, kiállunk a magyar érdek mellett.”

 – hangoztatja Menczer Tamás.

Békemenet, Békemenet térkép, Békemenettérkép
Fotó: Facebook/Szentkirályi Alexandra 

Lapunk már korábban beszámolt a Békemenet útvonaláról, és programjairól.

Október 23.: Fáklyás menet, koszorúzás és Orbán Viktor beszéde az ünnepi programban

A nap folyamán Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője egy videót töltött fel Facebook oldalára, melyben autóval megy végig a Békemenet útvonalán, ezzel is segítse a meneten résztvenni szándékozókat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!