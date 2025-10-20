Minden idők legfontosabb Békemenete következik!

Menczer Tamás többek között arról beszélt, hogy az idei Békemenetnek minden eddiginél nagyobb jelentősége lesz, hiszen látni kell, hogy már két tábor van.
A politikusoknál is két tábor van, az úgynevezett szakértőknél is két tábor van, és a szavazóknál is két tábor van. És Brüsszelben a háborúpártiak vannak többségben. Brüsszelnek van magyarországi pártja, úgy hívják, hogy Tisza Párt.”
– fejti ki videójában.
Felhívja a figyelmet arra is, hogy a Tisza Párt „bábfigurái” a brüsszeli akaratot akarják végrehajtani. Támogatnák a háborút, Ukrajnát behoznák az Európai Unióba, és minden Magyarországot sújtó gazdasági döntést is támogatnának, amelyet Brüsszel követel.
Emiatt lesz ez a Békemenet sorsdöntő, és ezért kér mindenkit, hogy menjen el.
Ugyanis a küzdelemnek nincs vége a háborúpártiak és a békepártiak között. A szuverenisták és a globalisták. A migrációpártiak és a migrációellenesek. És tudnám a sort folytatni. Ott kell lenni, és meg kell mutatni, hogy kiállunk a béke mellett, kiállunk a magyar érdek mellett.”
– hangoztatja Menczer Tamás.
Lapunk már korábban beszámolt a Békemenet útvonaláról, és programjairól.
A nap folyamán Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője egy videót töltött fel Facebook oldalára, melyben autóval megy végig a Békemenet útvonalán, ezzel is segítse a meneten résztvenni szándékozókat.