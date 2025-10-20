Minden idők legfontosabb Békemenete következik!

Menczer Tamás többek között arról beszélt, hogy az idei Békemenetnek minden eddiginél nagyobb jelentősége lesz, hiszen látni kell, hogy már két tábor van.

A Békemenet 2024-ben is hatalmas érdeklődést váltott ki. Fotó: MTI, Czeglédi Zsolt

A politikusoknál is két tábor van, az úgynevezett szakértőknél is két tábor van, és a szavazóknál is két tábor van. És Brüsszelben a háborúpártiak vannak többségben. Brüsszelnek van magyarországi pártja, úgy hívják, hogy Tisza Párt.”

– fejti ki videójában.

Felhívja a figyelmet arra is, hogy a Tisza Párt „bábfigurái” a brüsszeli akaratot akarják végrehajtani. Támogatnák a háborút, Ukrajnát behoznák az Európai Unióba, és minden Magyarországot sújtó gazdasági döntést is támogatnának, amelyet Brüsszel követel.

Emiatt lesz ez a Békemenet sorsdöntő, és ezért kér mindenkit, hogy menjen el.

Ugyanis a küzdelemnek nincs vége a háborúpártiak és a békepártiak között. A szuverenisták és a globalisták. A migrációpártiak és a migrációellenesek. És tudnám a sort folytatni. Ott kell lenni, és meg kell mutatni, hogy kiállunk a béke mellett, kiállunk a magyar érdek mellett.”

– hangoztatja Menczer Tamás.

Fotó: Facebook/Szentkirályi Alexandra

