Az Orbán-kormány ezeket a lakhatási támogatásokat vezette be

Ma van a Lakhatás Világnapja! A biztonságos és megfizethető saját otthon a nyugodt, kiszámítható élet alapfeltétele – írta Szentkirályi Alexandra a Facebook-bejegyzésében, majd hozzátette:

Mi mindig is szem előtt tartottuk ezt az elvet, és a jövőben is ennek szellemében támogatjuk a magyar családokat és fiatalokat.

A Fidesz budapesti vezetője felsorolt néhány példát a lakhatási támogatások közül, melyek elérhetőek:

Az Otthon Start Program elindítása – kedvezményes, 3 százalékos lakáshitel első otthont vásárlóknak.

A CSOK Plusz – gyermekvállaláshoz kötött, akár 50 millió forintos kedvezményes hitel.

Falusi CSOK – vidéki kistelepülésekre célzott kedvezmény, otthonteremtés, korszerűsítés, bővítés támogatása.

Munkáltatói lakhatási támogatás – 35 év alattiaknak havi akár 150 000 Ft segítség lakbérre vagy hiteltörlesztésre.

Lakhatási támogatás álláskeresőknek – ha a munkahely több mint 60 km-re van, hozzájárulás albérlethez akár a bér 70 százalékának megfelelő összeggel.

Támogatott lakhatás pályázatok – hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élők számára új férőhelyek kialakítására.

Otthonfelújítási Program – energiahatékonyságot növelő korszerűsítések felpörgetése.

Hiszünk abban, hogy minden magyar embernek jár a biztonságos otthon, és mindent megteszünk, hogy ez minél többek számára valósággá váljon – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.