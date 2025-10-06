Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Merkel megnevezte a háború felelőseit – sokkoló, amit mondott!

Otthon Start Program

Az Orbán-kormány ezeket a lakhatási támogatásokat vezette be

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Minden magyar embernek jár a biztonságos és megfizethető saját otthon – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Otthon Start ProgramFideszVidéki Otthonfelújítási ProgramNemzeti Kormányfalusi CSOKLakhatás VilágnapjaSzentkirályi AlexandraCSOK Pluszotthonfelújítási programOrbán-kormány

Ma van a Lakhatás Világnapja! A biztonságos és megfizethető saját otthon a nyugodt, kiszámítható élet alapfeltétele – írta Szentkirályi Alexandra a Facebook-bejegyzésében, majd hozzátette:

Mi mindig is szem előtt tartottuk ezt az elvet, és a jövőben is ennek szellemében támogatjuk a magyar családokat és fiatalokat.

A Fidesz budapesti vezetője felsorolt néhány példát a lakhatási támogatások közül, melyek elérhetőek:

  • Az Otthon Start Program elindítása – kedvezményes, 3 százalékos lakáshitel első otthont vásárlóknak.
  • A CSOK Plusz – gyermekvállaláshoz kötött, akár 50 millió forintos kedvezményes hitel.
  • Falusi CSOK – vidéki kistelepülésekre célzott kedvezmény, otthonteremtés, korszerűsítés, bővítés támogatása.
  • Munkáltatói lakhatási támogatás – 35 év alattiaknak havi akár 150 000 Ft segítség lakbérre vagy hiteltörlesztésre.
  • Lakhatási támogatás álláskeresőknek – ha a munkahely több mint 60 km-re van, hozzájárulás albérlethez akár a bér 70 százalékának megfelelő összeggel.
  • Támogatott lakhatás pályázatok – hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élők számára új férőhelyek kialakítására.
  • Otthonfelújítási Program – energiahatékonyságot növelő korszerűsítések felpörgetése.

Hiszünk abban, hogy minden magyar embernek jár a biztonságos otthon, és mindent megteszünk, hogy ez minél többek számára valósággá váljon – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.

Orbán Viktor: Az alacsony adó a legjobb gazdaságpolitika
Orbán Viktor kemény üzenetet küldött Hadházyéknak

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!