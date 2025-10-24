Ez volt a Békemenet: Egyetlen lélekről sem mondhatunk le - itt a Mindig péntek legújabb adása

A Mindig péntek podcast legújabb adásában Békés Márton, a XXI. Század Intézet igazgatója arra hívja fel a figyelmet, hogy az október 23. alkalmából lezajlott tizenegyedik Békemenet két szempontból is sorsdöntő volt.

A XXI. Század Intézet igazgatója, Békés Márton az október 23-i Békemenetet és Orbán Viktor miniszterelnök Kossuth téren elmondott beszédét elemzi a Mindig péntek legfrissebb műsorában. Fotó: YouTube

Mindig Péntek: A Fidesz jól mozgósított október 23-án

Egyrészt újfent bizonyította, hogy a kormány támogatottsága szilárd, hogy ez a támogatottság országos méretű és az egész nemzetet reprezentálja. Másrészt ennek az erős felhatalmazásnak a birtokában utazhatott Orbán Viktor Brüsszelbe, hogy ott képviselje a béke álláspontját, amely mögött tömegek állnak.

Kevesebb, mint fél év van hátra a választásokig. A nyár végén megszerzett előnyt a Fidesz szeptember-október folyamán mezőnyfölénnyé bővítette, melynek fontos része volt a Digitális Polgári Körök első országos találkozója, most pedig október 23-án mozgósított jól. Orbán Viktor tábora magabiztos és nyitott, a választás tétjét megfogalmazó kérdésre pedig egyértelmű a válasza: háború vagy béke, brüsszeli bábkormány vagy magyar szabadság.