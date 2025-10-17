A legfrissebb Deák Dániel „Mindig Péntek” podcast az Origón: A közel-keleti béke brókerei.

A közel-keleti békefolyamatokat elemzi az Origo „Mindig péntek” videóblogjának a legújabb, „A közel-keleti béke brókerei” című podcast műsora. A műsorban Deák Dániel és Biró András a XXI. Század Intézet elemzői többek között arra keresik a választ, mit jelent a gázai békeszerződés a világrend átalakulása szempontjából, mi Magyarország részvételének jelentősége az ügyben és milyen hatása lehet mindennek a hazai politikai folyamatokra.

A Mindig péntek podcast aktuális műsora bemutatja, hogy milyen módon született meg a történelmi jelentőségű megállapodás október 13-án a sarm es-sejk-i csúcstalálkozón, ahol a Közel-Kelet egyik legforróbb konfliktusövezetében, a Gázai övezetben Izrael és a Hamász képviselői megállapodtak a harcok beszüntetéséről és egy új béketerv első szakaszának végrehajtásáról.

Az elemző műsor kitér arra, hogy a találkozón kevesebb mint harminc ország vezetője vett részt, köztük Magyarországé is, miután Orbán Viktor miniszterelnök meghívottként volt jelen.

A podcast műsorban szóba kerül az is, hogy mennyire figyelemre méltó, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, nem kapott meghívást.

Ugyanakkor az elemző beszélgetés foglalkozik azzal is, hogy a békemegállapodás garanciáját az Egyesült Államok, Egyiptom, Katar és Törökország vállalta magára, és az eseményt Donald Trump amerikai elnök „történelminek” nevezte.

De kiemelésre kerül az elmezés során az is, hogy a mostani diplomáciai fordulat szervesen illeszkedik a Trump-adminisztráció korábbi külpolitikai stratégiájába, hiszen az Ábrahám-egyezményekkel már 2020-ban is megpróbálták a térség országai közötti a normalizációt megteremteni.