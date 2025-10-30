Orbán Balázs: A Mol-finomítóban történt robbanás mutatja, mennyire törékeny a régió energiabiztonsága

A politikai igazgató úgy folytatta: ebben a feszült és bizonytalan helyzetben is a józan ész, a higgadtság és a felelősség vezérli a döntéseket, mert ez a feltétele annak, hogy megőrizzük a békét és a stabilitást.
Az elmúlt napok eseményei ugyanakkor rávilágítanak arra, mennyire törékeny a régió energiabiztonsága
– hangsúlyozta Orbán Balázs.
Romániában, Ploiești mellett is robbanás történt egy olajfinomítóban, szinte egy időben a százhalombattai esettel. Egymást követik a balesetek a közép-európai finomítókban, ami még inkább indokolttá teszi a felelősségteljes, higgadt reagálást és a tények alapos feltárását – írta.
Közben érdemes észrevenni, hogy
az európai politikai térben egyre több a felelősséget nélkülöző, megosztó nyilatkozat, amelyek nem a békét, hanem a feszültséget táplálják.
Radosław Sikorski, Lengyelország külügyminisztere legutóbb odáig ment, hogy nyilvánosan arra buzdította az ukránokat: robbantsák fel a Barátság kőolajvezetéket, amely Magyarország energiaellátásának egyik kulcsfontosságú útvonala.
Orbán Balázs szerint ez elfogadhatatlan – és rendkívül felelőtlen – diplomáciai kijelentés egy uniós tagállam külügyminiszterétől, amely szembemegy mindazzal, amit az európai együttműködésnek jelentenie kellene.
Amikor ugyanis európai vezető politikusok az infrastruktúra elleni cselekményekről beszélnek, az a háborús őrület normalizálása felé tett veszélyes lépés – hangsúlyozta Orbán Balázs.
Magyarország ebben a zavaros nemzetközi környezetben is a béke, a biztonság és a józan cselekvés oldalán marad – mert csak így lehet megvédeni hazánk szuverenitását és jövőjét”
– szögezte le a politikai igazgató.