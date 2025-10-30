Orbán Balázs: A Mol-finomítóban történt robbanás mutatja, mennyire törékeny a régió energiabiztonsága

A politikai igazgató úgy folytatta: ebben a feszült és bizonytalan helyzetben is a józan ész, a higgadtság és a felelősség vezérli a döntéseket, mert ez a feltétele annak, hogy megőrizzük a békét és a stabilitást.

Az elmúlt napok eseményei ugyanakkor rávilágítanak arra, mennyire törékeny a régió energiabiztonsága

– hangsúlyozta Orbán Balázs.

Olajfáklya a Mol százhalombattai Dunai Finomítójában 2025. október 21-én. Előző éjjel tűz ütött ki a finomító AV3-as üzemében. A tüzet a tűzoltók lokalizálták, személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát vizsgálják (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Romániában, Ploiești mellett is robbanás történt egy olajfinomítóban, szinte egy időben a százhalombattai esettel. Egymást követik a balesetek a közép-európai finomítókban, ami még inkább indokolttá teszi a felelősségteljes, higgadt reagálást és a tények alapos feltárását – írta.