olajfinomító

Orbán Balázs: A Mol-finomítóban történt robbanás mutatja, mennyire törékeny a régió energiabiztonsága

26 perce
Olvasási idő: 5 perc
A százhalombattai olajfinomítóban történt incidens kapcsán egy dolgot biztosan tudunk: a nyomozás folyamatban van, és ma még nem ismert, hogy baleset, üzemzavar vagy külső támadás áll-e a háttérben. A kormány célja azonban világos: megőrizni Magyarország biztonságát és megvédeni a nemzeti érdekeket – írta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán csütörtökön.
A politikai igazgató úgy folytatta: ebben a feszült és bizonytalan helyzetben is a józan ész, a higgadtság és a felelősség vezérli a döntéseket, mert ez a feltétele annak, hogy megőrizzük a békét és a stabilitást.

Az elmúlt napok eseményei ugyanakkor rávilágítanak arra, mennyire törékeny a régió energiabiztonsága

– hangsúlyozta Orbán Balázs.

Olajfáklya a Mol százhalombattai Dunai Finomítójában 2025. október 21-én. A Mol megerősítette, hogy előző nap éjjel tűz ütött ki a finomító AV3-as üzemében. A tüzet a tűzoltók lokalizálták, és jelenleg is dolgoznak a terület biztosításán. Személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát vizsgálják. A kárfelméréssel párhuzamosan fokozatosan újraindítják a tűzben nem érintett üzemegységeket. MTI/Hegedüs Róbert
Olajfáklya a Mol százhalombattai Dunai Finomítójában 2025. október 21-én. Előző éjjel tűz ütött ki a finomító AV3-as üzemében. A tüzet a tűzoltók lokalizálták, személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát vizsgálják (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Romániában, Ploiești mellett is robbanás történt egy olajfinomítóban, szinte egy időben a százhalombattai esettel. Egymást követik a balesetek a közép-európai finomítókban, ami még inkább indokolttá teszi a felelősségteljes, higgadt reagálást és a tények alapos feltárását – írta.

Fontos bejelentést tett Orbán Viktor az üzemanyagárakról

Közben érdemes észrevenni, hogy 

az európai politikai térben egyre több a felelősséget nélkülöző, megosztó nyilatkozat, amelyek nem a békét, hanem a feszültséget táplálják.

 Radosław Sikorski, Lengyelország külügyminisztere legutóbb odáig ment, hogy nyilvánosan arra buzdította az ukránokat: robbantsák fel a Barátság kőolajvezetéket, amely Magyarország energiaellátásának egyik kulcsfontosságú útvonala.

Narancssárgára festett ég, pánik a városban — így élte meg Százhalombatta a MOL-finomító tüzét

Orbán Balázs szerint ez elfogadhatatlan – és rendkívül felelőtlen – diplomáciai kijelentés egy uniós tagállam külügyminiszterétől, amely szembemegy mindazzal, amit az európai együttműködésnek jelentenie kellene. 

Amikor ugyanis európai vezető politikusok az infrastruktúra elleni cselekményekről beszélnek, az a háborús őrület normalizálása felé tett veszélyes lépés – hangsúlyozta Orbán Balázs. 

Magyarország ebben a zavaros nemzetközi környezetben is a béke, a biztonság és a józan cselekvés oldalán marad – mert csak így lehet megvédeni hazánk szuverenitását és jövőjét” 

– szögezte le a politikai igazgató.

 

