Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij kisiskolás módjára mutogatta Trumpnak a térképeit, nem lett jó vége

Sport

Bajban a Liverpool, máris felmerült Jürgen Klopp visszatérése

Dankó Rádió

Most kezdődik a tánc! Orbán Viktor magyarnótákat osztályozott

7 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Dankó Rádió idén is hallgatói segítségével keresi az év magyarnótáját. A szavazás első fordulójában szeptember 29. és október 10. között bármely nótára szavazhattak, majd a második fordulóban a 30 legtöbb szavazatot kapott magyarnóta közül választhatja ki kedvencét.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Dankó RádiómagyarnótaMost kezdődik a táncBessenyei FerencOrbán Viktor

A Dankó Rádió minden évben, ősszel megszavaztatja hallgatóit, mi legyen az év magyar nótája. Ebben vett részt Orbán Viktor miniszterelnök is. 2023-ban az „Akácos út”, 2024-ben pedig a „Messze van a kicsi falum” nyerte el az év magyarnótája címet. Idén ismét izgalmas kérdés, vajon a klasszikus kedvencek vagy az újonnan felfedezett nóták hódítják-e meg a hallgatók szívét.

Dankó Rádió Év magyarnótája szavazás
Dankó Rádió Év magyarnótája szavazás. Forrás: Híradó.hu

Orbán Viktor a Bessenyei Ferenc előadásában hallható „Most kezdődik a tánc” című nótára szavazott, melyre valószínűleg nem véletlenül esett a választása, hiszen elég aktuális lett.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!