Most kezdődik a tánc! Orbán Viktor magyarnótákat osztályozott

A Dankó Rádió minden évben, ősszel megszavaztatja hallgatóit, mi legyen az év magyar nótája. Ebben vett részt Orbán Viktor miniszterelnök is. 2023-ban az „Akácos út”, 2024-ben pedig a „Messze van a kicsi falum” nyerte el az év magyarnótája címet. Idén ismét izgalmas kérdés, vajon a klasszikus kedvencek vagy az újonnan felfedezett nóták hódítják-e meg a hallgatók szívét.

Dankó Rádió Év magyarnótája szavazás. Forrás: Híradó.hu

Orbán Viktor a Bessenyei Ferenc előadásában hallható „Most kezdődik a tánc” című nótára szavazott, melyre valószínűleg nem véletlenül esett a választása, hiszen elég aktuális lett.