Új csúcson a foglalkoztatottság, történelmi mélyponton a munkanélküliség

Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára arról számol be, hogy továbbra is csökkenőben a munkanélküliség az erős magyar munkaerőpiacon -írja a Mandiner.

Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára szerint még soha nem voltak olyan jók a magyar munkanélküliség adatai, mint most. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Rekord alacsony a munkanélküliség: A regisztrált álláskeresők száma szeptemberben 220 ezer fő volt

Magyarországon a rendszerváltozás óta az egyik legkedvezőbb adatot most mérték a munkanélküliség terén. A csökkenő munkanélküliség következtében szeptemberben mindössze 220 ezer volt a regisztrált álláskeresők száma. A bérek pedig gyorsabban nőnek, mint a gazdaság egésze. Erről Czomba Sándor azt mondta:

Magyarország az Európai Unió rangsorában jelenleg a nyolcadik-kilencedik helyen áll a foglalkoztatottság terén, holott 2010-ben még a sereghajtók közé tartozott.”

A regisztrált álláskeresők száma szeptemberben 220 ezer fő volt, ami a rendszerváltás óta a második legjobb adat.

Bár területi különbségek továbbra is fennállnak - Győr-Moson-Sopronban mindössze 1,2 százalék a munkanélküliség, míg Nógrádban 8,2 százalék -, de még a legrosszabb helyzetben lévő térségek is jelentősen javultak az elmúlt másfél évtizedben.

Az államtitkár kiemelte:

A regisztrált munkanélküliek 40 százaléka három hónapon belül el tud helyezkedni, ugyanakkor sokan egészségügyi vagy szociális okok miatt nehezebben jutnak vissza a munka világába. Eközben 60–70 ezer betöltetlen álláshely van az országban, főként ott, ahol a munkaerő hiányzik és ez a mobilitás egyik fő kihívása.

A bérek alakulásáról szólva az államtitkár jelezte, hogy a bruttó átlagkeresetek a gazdasági növekedés ütemét is meghaladó mértékben emelkednek, ami a feszes munkaerőpiac következménye. Ez a tendencia pedig várhatóan még a közeljövőben is meghatározza majd a bérdinamikát Magyarországon.

A munkahelyteremtés motorjai az új nagyberuházások, például Debrecenben, Nyíregyházán és Szeged térségében, ahol korábban nem volt ekkora igény munkaerőre. Rövid távon a cél az inaktívak és a regisztrált munkanélküliek bevonása”

- tette hozzá Czomba Sándor.