Rendkívüli

Vlagyimir Putyin rendkívüli bejelentést tett, az egész világ erre figyelt

Nacsa Lőrinc

Nacsa Lőrinc: Minden magyart be kell kapcsolni a nemzet vérkeringésébe a Kárpát-medencében

Az elmúlt 15 év nemzetpolitikájának legfontosabb célja, hogy a Kárpát-medence minden magyar közössége a nemzeti vérkeringés része legyen – hangsúlyozta Nacsa Lőrinc a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Balatonalmádiban, a IV. Kárpát-medencei Magyar Médiatalálkozón. Nacsa Lőrinc kiemelte, hogy a nemzetpolitika támadás alatt áll, és az elmúlt hónapokban ez a támadás felerősödött. A két legnagyobb ellenzéki párt, a Tisza és a DK politikusai, szakértői és támogatói közül többen is nyíltan a külhoni magyarok állampolgársága és szavazati joga ellen kampányolnak.
Nacsa Lőrinctámadássorozatnemzetpolitika

Nacsa Lőrinc a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Balatonalmádiban, a IV. Kárpát-medencei Magyar Médiatalálkozó megnyitóján mondott köszöntőbeszédében azt mondta, hogy az elmúlt 15 év nemzetpolitikájának legfontosabb célja, hogy a nemzeti vérkeringésbe mindenkit bekapcsoljon a Kárpát-medencében.

Nacsa Lőrinc: A nemzetpolitika támadás alatt áll.
Az elmúlt 15 év nemzetpolitikájának legfontosabb célja, hogy a Kárpát-medence minden magyar közössége a nemzeti vérkeringés része legyen – hangsúlyozta Nacsa Lőrinc a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Balatonalmádiban, a IV. Kárpát-medencei Magyar Médiatalálkozón.  Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Nacsa Lőrinc: A nemzetpolitika támadás alatt áll 

Az államtitkár felidézte: létrehoztak olyan programokat, amelyek alkalmat adtak a találkozásra és egyre szorosabbra „szőtték a Kárpát-medencei hálót". Mint mondta, egy védőháló, ha szoros, akkor nagyon erős és elbír sok mindent, és képes „megtartani a magyarságunkat itt, a Kárpát-medencében". Megemlítette, hogy e hálónak fontos része a média is, amely mint „negyedik hatalmi ág" rendkívül fontos szerepet tölt be az emberek életében, különösen akkor, ha azt anyanyelvükön olvashatják, hallgathatják.

Ezért a külhoni magyar sajtó fennmaradása és megerősítése nemzeti érdek, és hozzájárul a magyarság szülőföldön való boldogulásához"

– fogalmazott Nacsa Lőrinc, aki három számot emelt ki az elmúlt 15 év eredményeiből:

  • Magyarország kormánya 43 ezer külhoni közösségépítő programhoz járult hozzá,
  • 1100 testvértelepülési kapcsolat létrejöttét vagy megerősítését segítette magyarországi és külhoni magyarlakta régiók települései között,
  • továbbá az elmúlt 13 évben 600 ezer magyarországi diák jutott el a Határtalanul program keretében külhoni magyarlakta területekre.

Az államtitkár rámutatott, hogy a nemzetpolitika támadás alatt áll, és az elmúlt hónapokban ez a támadás felerősödött. A két legnagyobb ellenzéki párt, a Tisza és a DK vezetői nyíltan a külhoni magyarok állampolgársága és szavazati joga ellen kampányolnak.

2004. december 5. szelleme ismét erőteljesebben bekúszott a magyar belpolitikába", és ennek a külhoni magyarok áldozatai és elszenvedői”

– fűzte hozzá. 

Majd megjegyezte, hogy ez a választási kampány része, de nem lehet félvállról venni, mert:

Ha lehetőségük lenne rá, betartanák az ígéretüket".

 

