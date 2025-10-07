Nagy István a Harcosok órájában: 2030-ra a magyar mezőgazdaság az unió élén lesz

Németh Balázs Nagy Istvánt elsőként a Tisza applikációjának a botrányáról kérdezte a Harcosok órájában. Az agrárminiszter azt mondta, hogy az adatok kiszivárgása nagy felelőtlenség, és tiszás aktivistaként dühös lenne a történtek miatt.

Az adatok védelme mindenki felelőssége, ez súlyos felelőtlenség. A Tisza pedig mindig tagad, szemrebbenés nélkül. Itt mindig lebukás a vége"

- mondta Nagy István.

Szóba került az is, hogy Magyar Péter a hétfői fórumán ledobta Orbán Viktor papírmaséját. Erre reagálva a miniszter azt mondta:

Ha egy ilyen mentális képességgel bíró ember akar hatalomra szert tenni, az aggasztó, és sosem vezet jóra."

Nagy István arra is adott reakciót, hogy Tarr Zolán egy videón arról beszél, hogy a magyar agrárium rosszul teljesít és nála még az ukrán is jobban működik, amit egyébként a Tisza Párt támogatni tervez.

A miniszter szerint azonban nem lebecsülni, hanem megbecsülni kellene a magyar gazdákat.

Rendkívül súlyos, hogy azt állítja, a magyar mezőgazdaság rossz állapotban van. Ez nem igaz. Ezt vissza kell utasítani"

- mondta Nagy István hozzátéve, hogy a Tisza Párt felvett egy propaganda szemüveget, és mindenről azt állítják, hogy semmi sem jó, ami pedig egyáltalán nem igaz.

Arra, hogy Ukrajna jobban csinálja, azt mondta, hogy ott semmilyen szabályt nem kell betartani, amit az unió előír.

Termőföldben nyilván nem tudunk versenyezni, de a hazánk jó minőségű terményt állít elő, ráadásul GMO-mentesen, ami Ukrajnában nem így van"

- mondta Nagy István.

A miniszter arról is beszáélt, hogy a Tisza követi Brüsszelt abban, hogyan lehet minden feltétel nélkül Ukrajnát támogatni.

A tárcavezető ugyanakkor azt is elmondta, hogy a magyar gazdák számíthatnak mindenben a magyar kormányra:

A gazdák a kihívások közepette megtapasztalhatták, hogy számíthatnak a kormányra, így volt ez a korai tavaszi fagyásnál, az aszálynál, a ragadós száj-és körömfájásnál, a madárinfluenzánál, és sorolhatnánk. Az igazi cselekvő kormány ott volt mindig a gazdák mellett."

Nagy István szólt arról is, hogy a nemzeti kormány a Covid, az aszály alatt a nemzeti társfinanszírozás mértékét 80 százalékra emelte az agrártámogatásoknál ami elindította a magyar mezőgazdaság XXI. századi fejlődését.

2030-ra a magyar mezőgazdaság az unió élén lesz"

- mondta az agrárminiszter.