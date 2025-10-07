Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Bődületes ukrán hazugságot lepleztek le, Moszkva válasza nem maradt el

Nagy István

Súlyos adatvédelmi kockázatot jelent a Tisza applikációja Nagy István szerint

9 perce
Olvasási idő: 9 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nagy István szerint a Tisza Párt applikációja súlyos adatvédelmi kockázatot jelent, és ha ő tiszás aktivista lenne, dühös lenne emiatt. A Harcosok órájában arról beszélt: a párt „szemrebbenés nélkül tagad”, pedig jóhiszemű emberek adataival játszik. A miniszter élesen bírálta Magyar Pétert is, akinek szerinte „aggasztó a viselkedése.”
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nagy IstvánapplikációMagyar Péter

Nagy István elsőként a Tisza applikációjáról arról beszélt a Harcosok órájában a Magyar Nemzet tudósítása szerint. Mint mondta, ez nagy felelőtlenség, és tiszás aktivistaként dühös lenne. 

: Bruzák Noémi Forrás: MTI Fotószerkesztõség Nagy István, Harcosok Órája, Magyar Péter, tisza, adat
Nagy István tájékoztatott:  a Tisza beállt a Néppártba, követi Brüsszelt abban, hogyan lehet minden feltétel nélkül Ukrajnát támogatni. Fotó: MTI Fotószerkesztõség

– Az adatok védelme mindenki felelőssége, ez súlyos felelőtlenség, a Tisza pedig mindig tagad, szemrebbenés nélkül. Itt mindig lebukás a vége – mondta. Hozzátette, jóhiszemű emberek adják meg az adataikat, és ilyen helyzetbe kerülnek. – Ha normálisan működik egy párt, lesznek következményei – mondta. 

 

Magyar Péter viselkedése aggasztó

Arra, hogy Magyar Péter a hétfői fórumán ledobta Orbán Viktor papírmaséját, a miniszter azt mondta,

ha ilyen mentális képességgel bíró ember akar hatalomra szert tenni, az aggasztó, és sosem vezet jóra. 

 

A Tisza az ukrán agrárium mellett áll

Nagy István arra is reagált, hogy Tarr Zoltán egy videón arról beszél, hogy a magyar agrárium helyett az ukránt támogatná a Tisza. A miniszter azt mondta, nem lebecsülni, hanem megbecsülni kell a magyar gazdákat. – Rendkívül súlyos, hogy azt állítja, a magyar mezőgazdaság rossz állapotban van, ez nem igaz, ezt vissza kell utasítani – hangsúlyozta. 

Hozzátette: 

felvettek egy propagandaszemüveget, azt állítják, semmi sem jó, ami nem igaz.

–  A gazdák a kihívások közepette megtapasztalhatták, hogy számíthatnak a kormányra, így volt ez a korai tavaszi fagynál, az aszálynál, a ragadós száj- és körömfájásnál, a madárinfluenzánál, és sorolhatnánk. Az igazi cselekvő kormány ott volt mindig a gazdák mellett – hangsúlyozta.

Arra, hogy Ukrajna jobban csinálja, azt mondta, 

ott semmilyen szabályt nem kell betartani, amit az unió előír.

– A termőföld méretében nyilván nem tudunk versenyezni, de hazánkban jó minőségű terményt állít elő, ráadásul GMO-mentesen, ami Ukrajnában nem így van – sorolta Nagy István.
A miniszter szerint el kell fedni, hogy a pénzt Ukrajnába küldik, az egész konfliktust az országokra hárítja az EU, ezért az agrártámogatásokat is ide keverik, mert az ukrán felzárkóztatásra fordítanak mindent, ezt sínylik meg a gazdák. 

A Tisza pedig beállt a Néppártba, követi Brüsszelt abban, hogyan lehet minden feltétel nélkül Ukrajnát támogatni.

Kitért arra is, már az első uniós források elköltése is bűn volt, mert nem gazdaságélénkítésre fordították a szocialisták a pénzt, így már akkor jött a lengyel krumpli például. – Ezzel szemben a nemzeti kormány a Covid, az aszály alatt a nemzeti társfinanszírozás mértékét 80 százalékra emelte. Ami most megy, az a magyar mezőgazdaság XXI. századi fejlődése. 

2030-ra a magyar mezőgazdaság az unió élén lesz

 – mondta. 

 

A DK hétvégi kongresszusán bemutatott mezőgazdasági kampányvideóra Nagy István azt mondta: elképesztő, hogy ezt komolyan, nevetés nélkül el tudja mondani. – Lehet, hogy a fővárosi, 10. emeleten élők ezt elhiszik, de a vidéken élőket nem lehet becsapni. A magyar kormány pedig mindent megtesz a gazdákért, legyen szó vízmegtartásról, vízpótlásról, hogy mérsékeljük az egyre szárazabb időjárást.

 

Nagy István elmondta: a borászatokat is segítik

A szőlészeteket sújtó, kabócák által terjesztett betegség kapcsán azt mondta, 

ez gyógyíthatatlan betegség, a tőkét ki kell vágni, a kormány pedig támogatja a pótlást, adott esetben a teljes újratelepítést.

 – Finanszírozni fogjuk azt a legalább három szezont, amíg a telepített tőke nem fordul termőre – emelte ki. Jelezte, tavasszal egy országot átfogó permetezés lesz, ez állami feladat – mondta, hozzátéve, a biotermelői részeket természetesen más permettel látják majd el.

A madárinfluenzáról azt mondta, a víziszárnyas-tenyésztés veszélybe került. Ahol nincs lehetőség megoldásra, növelni fogják a telepek közti távolságot, szóval akik kénytelenek leállni a betegség miatt, és nincs megélhetésük, támogatni fogják. Aki vállalja a feltételeket, a leállást, három évig támogatást kap. Az összes beérkező igényt kielégítik, közel négymilliárd forint értékben. 

– Amit a nemzeti kormány megígér a gazdáknak, azt meg is teszi 

– szögezte le Nagy István, aki végül Magyar Péterről azt mondta: savanyú a szőlő. Mindezt annak kapcsán közölte, hogy Magyar korábban még Orbán Viktort és a Fidesz-kormányt dicsérte.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!