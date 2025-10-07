Súlyos adatvédelmi kockázatot jelent a Tisza applikációja Nagy István szerint

Nagy István elsőként a Tisza applikációjáról arról beszélt a Harcosok órájában a Magyar Nemzet tudósítása szerint. Mint mondta, ez nagy felelőtlenség, és tiszás aktivistaként dühös lenne.
– Az adatok védelme mindenki felelőssége, ez súlyos felelőtlenség, a Tisza pedig mindig tagad, szemrebbenés nélkül. Itt mindig lebukás a vége – mondta. Hozzátette, jóhiszemű emberek adják meg az adataikat, és ilyen helyzetbe kerülnek. – Ha normálisan működik egy párt, lesznek következményei – mondta.
Arra, hogy Magyar Péter a hétfői fórumán ledobta Orbán Viktor papírmaséját, a miniszter azt mondta,
ha ilyen mentális képességgel bíró ember akar hatalomra szert tenni, az aggasztó, és sosem vezet jóra.
Nagy István arra is reagált, hogy Tarr Zoltán egy videón arról beszél, hogy a magyar agrárium helyett az ukránt támogatná a Tisza. A miniszter azt mondta, nem lebecsülni, hanem megbecsülni kell a magyar gazdákat. – Rendkívül súlyos, hogy azt állítja, a magyar mezőgazdaság rossz állapotban van, ez nem igaz, ezt vissza kell utasítani – hangsúlyozta.
Hozzátette:
felvettek egy propagandaszemüveget, azt állítják, semmi sem jó, ami nem igaz.
– A gazdák a kihívások közepette megtapasztalhatták, hogy számíthatnak a kormányra, így volt ez a korai tavaszi fagynál, az aszálynál, a ragadós száj- és körömfájásnál, a madárinfluenzánál, és sorolhatnánk. Az igazi cselekvő kormány ott volt mindig a gazdák mellett – hangsúlyozta.
Arra, hogy Ukrajna jobban csinálja, azt mondta,
ott semmilyen szabályt nem kell betartani, amit az unió előír.
– A termőföld méretében nyilván nem tudunk versenyezni, de hazánkban jó minőségű terményt állít elő, ráadásul GMO-mentesen, ami Ukrajnában nem így van – sorolta Nagy István.
A miniszter szerint el kell fedni, hogy a pénzt Ukrajnába küldik, az egész konfliktust az országokra hárítja az EU, ezért az agrártámogatásokat is ide keverik, mert az ukrán felzárkóztatásra fordítanak mindent, ezt sínylik meg a gazdák.
A Tisza pedig beállt a Néppártba, követi Brüsszelt abban, hogyan lehet minden feltétel nélkül Ukrajnát támogatni.
Kitért arra is, már az első uniós források elköltése is bűn volt, mert nem gazdaságélénkítésre fordították a szocialisták a pénzt, így már akkor jött a lengyel krumpli például. – Ezzel szemben a nemzeti kormány a Covid, az aszály alatt a nemzeti társfinanszírozás mértékét 80 százalékra emelte. Ami most megy, az a magyar mezőgazdaság XXI. századi fejlődése.
2030-ra a magyar mezőgazdaság az unió élén lesz
– mondta.
A DK hétvégi kongresszusán bemutatott mezőgazdasági kampányvideóra Nagy István azt mondta: elképesztő, hogy ezt komolyan, nevetés nélkül el tudja mondani. – Lehet, hogy a fővárosi, 10. emeleten élők ezt elhiszik, de a vidéken élőket nem lehet becsapni. A magyar kormány pedig mindent megtesz a gazdákért, legyen szó vízmegtartásról, vízpótlásról, hogy mérsékeljük az egyre szárazabb időjárást.
A szőlészeteket sújtó, kabócák által terjesztett betegség kapcsán azt mondta,
ez gyógyíthatatlan betegség, a tőkét ki kell vágni, a kormány pedig támogatja a pótlást, adott esetben a teljes újratelepítést.
– Finanszírozni fogjuk azt a legalább három szezont, amíg a telepített tőke nem fordul termőre – emelte ki. Jelezte, tavasszal egy országot átfogó permetezés lesz, ez állami feladat – mondta, hozzátéve, a biotermelői részeket természetesen más permettel látják majd el.
A madárinfluenzáról azt mondta, a víziszárnyas-tenyésztés veszélybe került. Ahol nincs lehetőség megoldásra, növelni fogják a telepek közti távolságot, szóval akik kénytelenek leállni a betegség miatt, és nincs megélhetésük, támogatni fogják. Aki vállalja a feltételeket, a leállást, három évig támogatást kap. Az összes beérkező igényt kielégítik, közel négymilliárd forint értékben.
– Amit a nemzeti kormány megígér a gazdáknak, azt meg is teszi
– szögezte le Nagy István, aki végül Magyar Péterről azt mondta: savanyú a szőlő. Mindezt annak kapcsán közölte, hogy Magyar korábban még Orbán Viktort és a Fidesz-kormányt dicsérte.