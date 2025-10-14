Kevesebb teher, több lehetőség – indul az agrárbürokrácia-csökkentés

Nagy István hangsúlyozta: a kormány mindig meghallgatja a gazdálkodói szervezetek és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) javaslatait, mert az agrárium ereje az együttműködésben rejlik.

Nagy István agrárminiszter szerint az új agrárcsomag jelentős segítséget nyújthat a gazdáknak.

Fotó: OLGA GAVRILOVA / nak.hu

Ezért született meg az a döntés, hogy a kabinet egy átfogó, adó- és adminisztrációcsökkentő csomagot dolgoz ki a termelők számára.

Az agrárminiszter kiemelte, hogy az erdők nem kerülhetnek települési adó alá, hiszen nemzeti kincsről van szó, amit védeni kell, nem megadóztatni. Emellett a habzóbort érintő illetéket 50 százalékkal mérséklik, és mostantól a gazdák nemcsak palackos, hanem tartályos készítés esetén is igénybe vehetik a támogatásokat – így a szőlészek és borászok munkáját is könnyebbé teszik.