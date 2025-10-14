Kevesebb teher, több lehetőség – indul az agrárbürokrácia-csökkentés

Nagy István hangsúlyozta: a kormány mindig meghallgatja a gazdálkodói szervezetek és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) javaslatait, mert az agrárium ereje az együttműködésben rejlik.
Ezért született meg az a döntés, hogy a kabinet egy átfogó, adó- és adminisztrációcsökkentő csomagot dolgoz ki a termelők számára.
Az agrárminiszter kiemelte, hogy az erdők nem kerülhetnek települési adó alá, hiszen nemzeti kincsről van szó, amit védeni kell, nem megadóztatni. Emellett a habzóbort érintő illetéket 50 százalékkal mérséklik, és mostantól a gazdák nemcsak palackos, hanem tartályos készítés esetén is igénybe vehetik a támogatásokat – így a szőlészek és borászok munkáját is könnyebbé teszik.
Mit tartalmaz az új agrárcsomag?
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint a kormány és a gazdaszervezetek együttműködésének köszönhetően átfogó könnyítések lépnek életbe az agráriumban. Az erdők települési adó alóli mentessége és a habzóbor kedvezményes jövedéki adója mellett a hitelmoratórium az aszály és fagy sújtotta gazdáknak, a mezőgazdasági pótkocsik gépjárműadó-mentessége, a szarvasmarha tőkehús áfájának csökkentése is szerepel a csomag főbb pontjai között. Emellett az őstermelők és mezőgazdasági vállalkozók is igénybe vehetik a fix 3 százalékos lakáshitelt.
Összességében elmondható tehát, hogy a közös munkának megvan az eredménye.”
– szögezte le a Kamara.