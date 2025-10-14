Hírlevél

Nagy István

Kevesebb teher, több lehetőség – indul az agrárbürokrácia-csökkentés

A kormány újabb intézkedésekkel segíti a gazdákat – jelentette be az agrárminiszter a TV2 Mokka című műsorában. Nagy István szerint az adócsökkentés és a bürokratikus terhek enyhítése mellett a borászok és az erdőgazdálkodók is számíthatnak kedvezményekre.
Nagy IstvánagráriumgazdálkodóktámogatásNemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nagy István hangsúlyozta: a kormány mindig meghallgatja a gazdálkodói szervezetek és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) javaslatait, mert az agrárium ereje az együttműködésben rejlik. 

Nagy István
Nagy István agrárminiszter szerint az új agrárcsomag jelentős segítséget nyújthat a gazdáknak.
Fotó: OLGA GAVRILOVA / nak.hu

Ezért született meg az a döntés, hogy a kabinet egy átfogó, adó- és adminisztrációcsökkentő csomagot dolgoz ki a termelők számára. 

Az agrárminiszter kiemelte, hogy az erdők nem kerülhetnek települési adó alá, hiszen nemzeti kincsről van szó, amit védeni kell, nem megadóztatni. Emellett a habzóbort érintő illetéket 50 százalékkal mérséklik, és mostantól a gazdák nemcsak palackos, hanem tartályos készítés esetén is igénybe vehetik a támogatásokat – így a szőlészek és borászok munkáját is könnyebbé teszik.

Óriási könnyítést jelent a gazdáknak az agrár adócsökkentés

Mit tartalmaz az új agrárcsomag?

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint a kormány és a gazdaszervezetek együttműködésének köszönhetően átfogó könnyítések lépnek életbe az agráriumban. Az erdők települési adó alóli mentessége és a habzóbor kedvezményes jövedéki adója mellett a hitelmoratórium az aszály és fagy sújtotta gazdáknak, a mezőgazdasági pótkocsik gépjárműadó-mentessége, a szarvasmarha tőkehús áfájának csökkentése is szerepel a csomag főbb pontjai között.  Emellett az őstermelők és mezőgazdasági vállalkozók is igénybe vehetik a fix 3 százalékos lakáshitelt. 

Összességében elmondható tehát, hogy a közös munkának megvan az eredménye.” 

szögezte le a Kamara.


 

 

