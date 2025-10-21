Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij és a háborúpárti vezetők így könyörögnek Trumpnak

Sport

Minden lehetséges módon megalázta edzője az olimpikon úszónőt

Nagy István

Brüsszel új őrülete: Földeket vennének el a gazdáktól!

14 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az agrárminiszter szerint újabb „teljes őrület” körvonalazódik Brüsszelben, amely elvenné a nyugdíjas gazdák földhasználati jogait és ezzel a megélhetésük egyik pillérét. A kormány ezzel szemben megbecsüli a magyar gazdák teljesítményét – hangsúlyozta Nagy István a Parlamentben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nagy IstvánTisza Párttámogatásnyugdíjasmezőgazdaság

Nagy István agrárminiszter határozottan bírálta azokat a brüsszeli terveket, amelyek szerinte a nyugdíjas gazdáktól elvennék a földhasználat lehetőségét, ezáltal kizárva őket a területalapú támogatásokból. 

Nagy István
Nagy István szerint nem szabad hagyni, hogy Brüsszel és a Tisza Párt méltatlan helyzetbe hozza a nyugdíjas gazdákat
Forrás: Facebook/Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

A miniszter szerint ez nemcsak gazdaságilag lenne súlyos csapás, hanem emberileg is méltatlan, hiszen sok idős gazda számára ez a támogatás a nyugdíj kiegészítését és a biztos megélhetést jelenti. 

A felszólalásban kiemelte: a magyar kormány nem engedheti meg, hogy az idősebb gazdák munkáját és érdemeit semmibe vegyék, különösen akkor, amikor „virtuális térben is egyre több lenéző, becsmérlő megjegyzés” éri őket – többek között a Tisza Párthoz köthető aktivistáktól.

Nagy István riadót fújt: a Tisza párt Brüsszel oldalára állt a magyar gazdákkal szemben

A kormány védi a magyar földet és a gazdákat

Nagy István hangsúlyozta, hogy a nemzeti kormány minden eszközzel kiáll a magyar gazdák mellett, és a brüsszeli törekvésekkel szemben határozott tiltakozásra készül. 

A kormány nem lenézi, hanem megbecsüli a magyar gazdák teljesítményét.”

A miniszter szerint a magyar gazdatársadalmat példaként kell állítani azok elé, akik a mezőgazdaság területén csak kritikát tudnak megfogalmazni – teljesítmény nélkül.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!