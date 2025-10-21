Brüsszel új őrülete: Földeket vennének el a gazdáktól!

Nagy István agrárminiszter határozottan bírálta azokat a brüsszeli terveket, amelyek szerinte a nyugdíjas gazdáktól elvennék a földhasználat lehetőségét, ezáltal kizárva őket a területalapú támogatásokból.

Nagy István szerint nem szabad hagyni, hogy Brüsszel és a Tisza Párt méltatlan helyzetbe hozza a nyugdíjas gazdákat

Forrás: Facebook/Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

A miniszter szerint ez nemcsak gazdaságilag lenne súlyos csapás, hanem emberileg is méltatlan, hiszen sok idős gazda számára ez a támogatás a nyugdíj kiegészítését és a biztos megélhetést jelenti.

A felszólalásban kiemelte: a magyar kormány nem engedheti meg, hogy az idősebb gazdák munkáját és érdemeit semmibe vegyék, különösen akkor, amikor „virtuális térben is egyre több lenéző, becsmérlő megjegyzés” éri őket – többek között a Tisza Párthoz köthető aktivistáktól.