Brüsszel új őrülete: Földeket vennének el a gazdáktól!

Nagy István agrárminiszter határozottan bírálta azokat a brüsszeli terveket, amelyek szerinte a nyugdíjas gazdáktól elvennék a földhasználat lehetőségét, ezáltal kizárva őket a területalapú támogatásokból.
A miniszter szerint ez nemcsak gazdaságilag lenne súlyos csapás, hanem emberileg is méltatlan, hiszen sok idős gazda számára ez a támogatás a nyugdíj kiegészítését és a biztos megélhetést jelenti.
A felszólalásban kiemelte: a magyar kormány nem engedheti meg, hogy az idősebb gazdák munkáját és érdemeit semmibe vegyék, különösen akkor, amikor „virtuális térben is egyre több lenéző, becsmérlő megjegyzés” éri őket – többek között a Tisza Párthoz köthető aktivistáktól.
A kormány védi a magyar földet és a gazdákat
Nagy István hangsúlyozta, hogy a nemzeti kormány minden eszközzel kiáll a magyar gazdák mellett, és a brüsszeli törekvésekkel szemben határozott tiltakozásra készül.
A kormány nem lenézi, hanem megbecsüli a magyar gazdák teljesítményét.”
A miniszter szerint a magyar gazdatársadalmat példaként kell állítani azok elé, akik a mezőgazdaság területén csak kritikát tudnak megfogalmazni – teljesítmény nélkül.