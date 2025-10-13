Nagy István szerint a magyar gazdáknál kell hagyni minden fillért

Nagy István szerint az Európai Unió rossz irányba mozdul, amikor kevesebb támogatást akar adni az uniós gazdáknak, miközben a megmaradó forrásokat Ukrajnának utalja át.

Nagy István beszélt a kisüzemi borászatoknak biztosított új könnyítésekről.

Fotó: Pexels

A magyar kormány ezzel szemben azon dolgozik, hogy a magyar gazdák „minden egyes fillért megtarthassanak”, csökkenjenek a bürokratikus terhek, és könnyebbé váljon a megélhetés a mezőgazdaságban.

Példaként említette a kisüzemi borászatoknak biztosított új könnyítéseket, köztük az 50 százalékos illetékmentességet a habzóborokra, valamint azt, hogy már tartályban is elő lehet állítani ezeket a termékeket.