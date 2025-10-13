Nagy István szerint a magyar gazdáknál kell hagyni minden fillért

Nagy István szerint az Európai Unió rossz irányba mozdul, amikor kevesebb támogatást akar adni az uniós gazdáknak, miközben a megmaradó forrásokat Ukrajnának utalja át.
A magyar kormány ezzel szemben azon dolgozik, hogy a magyar gazdák „minden egyes fillért megtarthassanak”, csökkenjenek a bürokratikus terhek, és könnyebbé váljon a megélhetés a mezőgazdaságban.
Példaként említette a kisüzemi borászatoknak biztosított új könnyítéseket, köztük az 50 százalékos illetékmentességet a habzóborokra, valamint azt, hogy már tartályban is elő lehet állítani ezeket a termékeket.
A kormány meghallja a problémát és intézkedik
A miniszter hangsúlyozta: a döntések mögött valódi egyeztetések és helyszíni tapasztalatok állnak. Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő kezdeményezésére például a badacsonyi borászok javaslatai is beépültek a kormányzati döntésekbe. Nagy István szerint ez a közvetlen kapcsolat a kulcsa annak, hogy a gazdák biztonságban érezzék magukat a nehéz időkben.
Felvetül a probléma, a kormány meghallja ezt a problémát, és cselekvően intézkedik, hozza a javaslatot és betartja az ígéreteit.”
– húzta alá Nagy István.
Az agrárminiszter kijelentette: miközben Brüsszel a mezőgazdaság gyengítésén dolgozik, a magyar kormány minden erejével a vidéki termelők mellett áll. Az agráradó-csökkentéssel a cél világos – a gazdák támogatása, a mezőgazdaság stabilitásának megőrzése, és annak biztosítása, hogy a magyar földön termelt érték a magyar gazdáknál maradjon.