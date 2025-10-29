Nagy István kiállt a magyar gazdák mellett – mutatjuk, mit mondott

„Továbbra is marad a tilalom az ukrán agrártermékekre! Kiállunk a gazdák és a fogyasztók érdekeiért” – Nagy István agrárminiszter Facebook- bejegyzésében közölte, hogy Románia és Szlovákia agrárminiszterével közösen fordultak Brüsszelhez a magyar gazdák és fogyasztók érdekében.

Nagy István, Monor Papp Zsolt, NAK, országjárás, Pest vármegye

Fotó: Facebook

A miniszter elmondta, hogy ez nem csak arról szól, hogy a gazdák megélhetése hogyan forog kockán, hanem arról is szól, hogy tudjuk-e garantálni a fogyasztóknak az élelmezésbiztonságot, az élelmiszer-biztonságot.

Nagy István hangsúlyozta:

„Ha ellenőrizetlen termelési körülmények közül származik a termék, ha növényvédőszer maradékot tartalmaz a termék, akkor nem tudjuk garantálni a fogyasztóknak az élelmezésbiztonságot.”

Nagy István a szabadkereskedelmi megállapodásról

Kiemelte, rendkívül fontos dologról van szó, nem csak országaik lakosait, hanem az Európai Unió több mint 500 millió lakosának az érdekeit védik ezzel, hangsúlyozva: