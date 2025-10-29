Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

A tiszás tömegkép valószínűleg módosított vagy számítógéppel generált a Photoshop Detector szerint

Ezt olvasta már?

Zelenszkij megfenyegette Brüsszelt: „Nincs más választásunk"

Nagy István

Nagy István kiállt a magyar gazdák mellett – mutatjuk, mit mondott

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ez nem csak arról szól, hogy a gazdák megélhetése hogyan forog kockán, hanem arról is szól, hogy tudjuk-e garantálni a fogyasztóknak az élelmezésbiztonságot, az élelmiszer-biztonságot. „Sohasem csak gazdaügyről beszélünk, amikor az Európai Unió és az Ukrajna mezőgazdasági szabadkereskedelmi megállapodását bíráljuk” – hangsúlyozta Nagy István.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nagy IstvángazdaügyRomániaSzlovákiaélelmiszerbiztonságEurópai Uniófogyasztó

„Továbbra is marad a tilalom az ukrán agrártermékekre! Kiállunk a gazdák és a fogyasztók érdekeiért” – Nagy István agrárminiszter Facebook- bejegyzésében közölte, hogy Románia és Szlovákia agrárminiszterével közösen fordultak Brüsszelhez a magyar gazdák és fogyasztók érdekében.

nagyistván, Nagy István
Nagy István, Monor Papp Zsolt, NAK, országjárás, Pest vármegye
Fotó: Facebook

A miniszter elmondta, hogy ez nem csak arról szól, hogy a gazdák megélhetése hogyan forog kockán, hanem arról is szól, hogy tudjuk-e garantálni a fogyasztóknak az élelmezésbiztonságot, az élelmiszer-biztonságot.

Nagy István hangsúlyozta:

„Ha ellenőrizetlen termelési körülmények közül származik a termék, ha növényvédőszer maradékot tartalmaz a termék, akkor nem tudjuk garantálni a fogyasztóknak az élelmezésbiztonságot.”

Nagy István a szabadkereskedelmi megállapodásról

Kiemelte, rendkívül fontos dologról van szó, nem csak országaik lakosait, hanem az Európai Unió több mint 500 millió lakosának az érdekeit védik ezzel, hangsúlyozva:

„Sohasem csak gazdaügyről beszélünk, amikor az Európai Unió és az Ukrajna mezőgazdasági szabadkereskedelmi megállapodását bíráljuk.”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!