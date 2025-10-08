Nagy István: A Tisza még nincs hatalmon, de már most felelőtlenül bánik az adatokkal

Nagy István Facebook-videójában arról beszélt, hogy a párt Tisza Világ nevű applikációjából kiszivárgott felhasználói adatok súlyos kockázatot jelentenek. A miniszter szerint az adatszivárgási botrány is azt bizonyítja, hogy a Tisza Párt vezetői felelőtlenül bánnak a saját támogatóik adataival, személyes információival.

Nagy István agrárminiszter (Fotó: MTI)

„Ez a legveszélyesebb dolog, és ezt sosem gondoljuk, hogy ilyen (az ukrán titkosszolgálatokkal kapcsolatban lévő – a szerk.) szervezetek nem akarnak visszaélni majd az adattal. Ők ezeket az adatokat használni akarják, és ez bizony kockázatos. (...) Tehát már most kockázatos a Tisza Párttal együtt lenni” – fogalmazott Nagy István a videóban.

Az agrárminiszter szerint a történtek rávilágítanak arra, milyen súlyos következményei lehetnek annak, ha egy politikai mozgalom megbizhatatlanul kezeli a bizalmas információkat.

„Még nincsenek is hatalmon, már veszélybe sodorják a magyar embereket, hát még ha hatalomra kerülnek” – tette hozzá.