Rendkívüli

Mezey György életének és pályafutásának pillanatai – galéria

Nagy István

Nagy István: A Tisza még nincs hatalmon, de már most felelőtlenül bánik az adatokkal

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
A Tisza Párt körül kialakult adatszivársági botrány azt mutatja, hogy az ellenzéki párt már most, a választások előtt sem tudja megbizhatóan kezelni a rábízott adatokat, ezért veszélyt jelenthet. Nagy István agrárminiszter szerint a párt vezetői visszaélhetnek a kiszivárgott adatokkal.
Nagy IstvánTisza Pártbotrányapplikációadatszivárgás

Nagy István Facebook-videójában arról beszélt, hogy a párt Tisza Világ nevű applikációjából kiszivárgott felhasználói adatok súlyos kockázatot jelentenek. A miniszter szerint az adatszivárgási botrány is azt bizonyítja, hogy a Tisza Párt vezetői felelőtlenül bánnak a saját támogatóik adataival, személyes információival.

Nagy István Fotó: MTI Fotószerkesztõség
Nagy István agrárminiszter (Fotó: MTI)

„Ez a legveszélyesebb dolog, és ezt sosem gondoljuk, hogy ilyen (az ukrán titkosszolgálatokkal kapcsolatban lévő – a szerk.) szervezetek nem akarnak visszaélni majd az adattal. Ők ezeket az adatokat használni akarják, és ez bizony kockázatos. (...) Tehát már most kockázatos a Tisza Párttal együtt lenni” – fogalmazott Nagy István a videóban.

Az agrárminiszter szerint a történtek rávilágítanak arra, milyen súlyos következményei lehetnek annak, ha egy politikai mozgalom megbizhatatlanul kezeli a bizalmas információkat. 

„Még nincsenek is hatalmon, már veszélybe sodorják a magyar embereket, hát még ha hatalomra kerülnek” – tette hozzá.

 

