Nagy János úgy fogalmazott: 1956 megismételhetetlen példája annak, milyen az, amikor több százezer emberben egyszerre lobban fel a szabadságágy. Ezek a lángok nőttek olyan nagy tűzzé, aminek 12 napon át csodájára járt a világ – tette hozzá.

Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár beszédet mond az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulója alkalmából tartott ünnepi megemlékezésen a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem aulájában 2024. október 22-én

(Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Felidézte, hogy az ötvenhatos fiatalok együtt, egységesen álltak ki a pontokba foglalt követeléseik mellett, éppen úgy, mint 1848-ban a márciusi ifjak. A hang, ami azokban a napokban e falak között megszólalt, nem a gyűlöletből fakadt, hanem a szabadság szeretetéből gyűlt össze, mint sok-sok fáklyából egy hatalmas máglya – hangsúlyozta.

Nehéz idők erős embereket formálnak – hívta fel a figyelmet, megjegyezve: ezek a fiatalok olyan könnyedséggel rúgták le magukról a sztálinizmust, mint ahogy a kutya rázza le magáról a vizet. Ötvenhat októberének tanúsága, hogy – próbálják bármivé is formálni – a magyar ifjúság mindig Petőfié és Jókaié marad

– húzta alá az államtitkár.

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Kiemelte azt is, hogy szuverén döntéseket csak szabad emberek tudnak hozni. Történelmünk tárháza az olyan társadalmi és politikai kísérleteknek, amelyeket a ránk telepedő birodalmak hajtottak végre rajtunk – idézte fel, majd kijelentette: a fogott ember mindig azt hajtja végre, amit a gazdái diktálnak neki. Az elmúlt száz évben kivételes pillanatok voltak azok, amikor a magyar emberek mondhatták meg, mit, miért, merre és meddig – emlékeztetett, hangsúlyozva: 1956 októberében ez történt, és ez történik ma is. Nagy János szavai szerint ma a magyar emberek többsége békét akar, és nem akarja megfizetni egy olyan háború árát, amihez semmi közünk. A kormánynak pedig kötelessége érvényt szerezni a magyar emberek akaratának – rögzítette.

Az államtitkár hangsúlyozta: a gyenge emberek rossz időket, háborút, gazdasági töpörödést morális válságot hoznak. Nagy János rámutatott: október 23-án kiderült, hogy a győzhetetlennek hitt szovjet birodalom nem sebezhetetlen. Amíg azonban ’56-ban nem volt erőnk legyőzni a Szovjetuniót, ma vissza tudjuk téríteni az Európai Uniót a béke és a gyarapodás útjára. Hinnünk kell abban, hogy még azelőtt sikerül visszatéríteni a megháborodott Európát eredeti küldetéséhez, mielőtt összeomlik

– fogalmazott.