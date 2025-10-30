Nagy Márton: Cél az 1000 eurós minimálbér és a reálbérek további növekedése

Az OFA díjátadón tartott beszédében Nagy Márton hangsúlyozta: a magyar kormány elkötelezett a reálbérek emelése és a bérkonvergencia mellett. Mint fogalmazott, 2010 óta 75 százalékkal nőtt a reálkeresetek értéke, ami szerinte érezhető életszínvonal-emelkedést hozott a családoknak.

Nagy Márton

Gazdasági növekedés és bérpolitika

A miniszter szerint a bérnövekedés legfontosabb feltétele a gazdasági növekedés. Emlékeztetett arra, hogy a járvány és az orosz–ukrán háború hatása megtörte a korábbi trendet, és Magyarország idén is csak a nulla fölötti sávban vár bővülést.

Nagy Márton kiemelte a pedagógus-béremelést, valamint a vízgazdálkodási ágazat példáját, ahol állami programok segítik a fizetések emelkedését.

Árréscsökkentés és infláció

A reálkeresetek értékének megőrzéséhez a miniszter szerint szükség van az infláció fékezésére. Elmondta, hogy az inflációt 4 százalék körül tartják, részben az élelmiszerekre és háztartási cikkekre vonatkozó árréscsökkentési intézkedések révén, amelyeket február végéig meghosszabbítottak, és 14 új termékkel bővítettek.

1000 eurós minimálbér és adópolitika

A miniszter szerint cél az 1000 eurós minimálbér 2028-ra, amellyel Magyarország az EU középmezőnyébe kerülhet. Hozzátette, dolgoznak egy vállalati adócsomagon is, benne a szocho csökkentésével, bár ebben még nincs egyetértés a kormányon belül.

Nagy Márton beszélt a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetéséről is, amennyiben azt a költségvetési helyzet engedi.

A Tisza Párt terveiről úgy fogalmazott, hogy azok progresszív adóemelést vetítenek előre, amely szerinte a mediánbér felett keresőket terhelné.

Díjazott felelős foglalkoztatók

Az Év Felelős Foglalkoztatója díjakat öt kategóriában adták át. Első helyen végzett többek között a SKOLL Learning Technologies Zrt., a CALLCOMM Zrt., a Maxon Motor Hungary Kft., a Kyndryl Hungary Kft. és a Semmelweis Egyetem. Különdíjak is gazdára találtak.



