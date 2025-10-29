Nagy Márton: 2035-re megduplázódhat a Liszt Ferenc Repülőtér forgalma!

Hírlevél

28 perce
Olvasási idő: 3 perc
2035-re megduplázódhat a Liszt Ferenc Repülőtér forgalma! A bejelentett fejlesztések révén – új terminál, vasúti és közúti összeköttetés – évente 40 millió utas használhatja a repülőteret – gyorsabban, kényelmesebben, magyar kézben – írta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.
2035-re megduplázódhat a Liszt Ferenc Repülőtér forgalma! A bejelentett fejlesztések révén – új terminál, vasúti- és közúti összeköttetés – évente 40 millió utas használhatja a repülőteret – gyorsabban, kényelmesebben, magyar kézben. 🇭🇺✈️ – írta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Facebook-bejegyzésében.

Korábbi cikkünkben már beszámoltunk a nagyszabású fejlesztésekről:

Kötöttünk egy megállapodást a Nemzetgazdasági Minisztériummal, Nagy Márton miniszterrel, és ez abból áll, hogy

a reptér és Budapest vasúti összeköttetését egy koncesszióval megoldjuk. 27 km vasutat építünk 1 milliárd euróért, és nekem pedig az a dolgom, hogy az Üllői út és a repülőtér között megépítsem az új hatsávos autóutat a mostani nyomvonal teljes átalakításával

– mondta Lázár János, majd hozzátette:

Erre azért is van szükség, mert a magyar állam megvásárolta a repteret, és azért vettük meg, mert nagyon jól járt vele minden adófizető, megérte, profitál, még több utas lesz, és ezeket ki kell szolgálni vasúton és közúton is, amikor jönnek és mennek. Meg fogjuk csinálni, 2,5 milliárd eurót fogunk a reptérre, a vasút- és az útfejlesztésre összesen költeni. Ez ezermilliárd forint

– hangsúlyozta az építési és közlekedési miniszter.

Sosem látott fejlesztések kezdődnek Ferihegyen, de az RTL-t nem ez érdekelte!

 

 

