Nagy Márton

Nagy Márton: Budapestet a kormány nem kifosztja, hanem fejleszti

1 órája
Karácsony Gergely csődbe vitte a fővárost, most pedig figyelemelterelésként a kormányt vádolja – írta a nemzetgazdasági miniszter szerdai Facebook-bejegyzésében. Nagy Márton hozzátette: épp hétfőn jelentettek be egy ezer milliárd forintos fejlesztést a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérhez kapcsolódóan.
Nem értjük Karácsony Gergely felháborodását, semmi rendkívüli, előre nem tudott esemény nem történt – reagált Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a főpolgármester nyilatkozatára, amelyben a főváros vezetője azt kifogásolta, hogy be kell fizetniük a szolidaritási hozzájárulást.

Nagy Márton felhívta arra a figyelmet, hogy ez szerinte továbbra is figyelemelterelés arról, hogy csődbe vitték Budapestet. Azt is hozzátette, a jogszabályokat mindenkinek be kell tartania, be kell fizetni a jogszabályban rögzített közterheket.

Nagy Márton a budapesti fejlesztésekről

A nemzetgazdasági miniszter hangsúlyozta:

„Budapestet a kormány nem kifosztja, hanem fejleszti, legutóbb hétfőn jelentettünk be egy 1000 milliárdos forintos fejlesztési csomagot a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérhez kapcsolódóan!”

 

