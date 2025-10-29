Nagy Márton: Budapestet a kormány nem kifosztja, hanem fejleszti

Nem értjük Karácsony Gergely felháborodását, semmi rendkívüli, előre nem tudott esemény nem történt – reagált Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a főpolgármester nyilatkozatára, amelyben a főváros vezetője azt kifogásolta, hogy be kell fizetniük a szolidaritási hozzájárulást.

Nagy Márton Karácsony Gergelynek is jelezte: Budapestet a kormány nem kifosztja, hanem fejleszti

Fotó: Origo

Nagy Márton felhívta arra a figyelmet, hogy ez szerinte továbbra is figyelemelterelés arról, hogy csődbe vitték Budapestet. Azt is hozzátette, a jogszabályokat mindenkinek be kell tartania, be kell fizetni a jogszabályban rögzített közterheket.

Nagy Márton a budapesti fejlesztésekről

A nemzetgazdasági miniszter hangsúlyozta: