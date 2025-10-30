Nagy Márton új CT-berendezést adott át – cél az egészségesebb jövő!

Nagy Márton azt írta, az edelényi Koch Róbert Kórház új Siemens CT-berendezése naponta akár harminc vizsgálatot is lehetővé tesz, így a betegeknek ezentúl nem kell Miskolcra utazniuk. „Mint nemzetgazdasági miniszter és családapa is azt gondolom, hogy a prevencióra különösen nagy hangsúlyt kell fektetnünk, hiszen a gazdaságnak és a családoknak is az a jó, ha minél tovább maradunk egészségesek, és minél kevesebb időre esünk ki a munkából és a családi életből” – írta a miniszter.
Az elmúlt években jelentős egészségügyi fejlesztések valósultak meg országszerte
– hívta fel a figyelmet a nemzetgazdasági miniszter.
A cél, hogy minden magyar ember számára elérhető, magas színvonalú, közfinanszírozott egészségügyi ellátás álljon rendelkezésre”
– hangsúlyozta Nagy Márton.
Hozzátette, az új CT a modern technológia és az emberközpontú gondolkodás találkozása – az edelényiek és a környékbeliek egészségéért.