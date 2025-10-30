Hírlevél

Minden megváltozik! A Lukoil most tényleg meghúzza a váratlant

Nagy Márton új CT-berendezést adott át – cél az egészségesebb jövő!

Átadták az edelényi Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet új CT-készülékét, amely modern, gyors és pontos diagnosztikai lehetőséget biztosít a térség lakosainak. A kormány 40 millió forinttal támogatta a kórház Siemens CT-készülékének beszerzését – számolt be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a közösségi oldalán.
CTegészségberendezésedelényNagy Mártonkórház

Nagy Márton azt írta, az edelényi Koch Róbert Kórház új Siemens CT-berendezése naponta akár harminc vizsgálatot is lehetővé tesz, így a betegeknek ezentúl nem kell Miskolcra utazniuk. „Mint nemzetgazdasági miniszter és családapa is azt gondolom, hogy a prevencióra különösen nagy hangsúlyt kell fektetnünk, hiszen a gazdaságnak és a családoknak is az a jó, ha minél tovább maradunk egészségesek, és minél kevesebb időre esünk ki a munkából és a családi életből” – írta a miniszter.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter (b-3) az edelényi Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet vezetőivel a kórház új Siemens CT-készülékének átadásán, 2025. október 30-án (Kép forrása: Facebook/Nagy Márton)
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter (b-3) az edelényi Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet vezetőivel a kórház új Siemens CT-készülékének átadásán, 2025. október 30-án (Kép forrása: Facebook/Nagy Márton)

Az elmúlt években jelentős egészségügyi fejlesztések valósultak meg országszerte 

– hívta fel a figyelmet a nemzetgazdasági miniszter.

A cél, hogy minden magyar ember számára elérhető, magas színvonalú, közfinanszírozott egészségügyi ellátás álljon rendelkezésre” 

– hangsúlyozta Nagy Márton.

Hozzátette, az új CT a modern technológia és az emberközpontú gondolkodás találkozása – az edelényiek és a környékbeliek egészségéért.

 

