Nagy Márton új CT-berendezést adott át – cél az egészségesebb jövő!

Nagy Márton azt írta, az edelényi Koch Róbert Kórház új Siemens CT-berendezése naponta akár harminc vizsgálatot is lehetővé tesz, így a betegeknek ezentúl nem kell Miskolcra utazniuk. „Mint nemzetgazdasági miniszter és családapa is azt gondolom, hogy a prevencióra különösen nagy hangsúlyt kell fektetnünk, hiszen a gazdaságnak és a családoknak is az a jó, ha minél tovább maradunk egészségesek, és minél kevesebb időre esünk ki a munkából és a családi életből” – írta a miniszter.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter (b-3) az edelényi Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet vezetőivel a kórház új Siemens CT-készülékének átadásán, 2025. október 30-án (Kép forrása: Facebook/Nagy Márton)

Az elmúlt években jelentős egészségügyi fejlesztések valósultak meg országszerte

– hívta fel a figyelmet a nemzetgazdasági miniszter.

A cél, hogy minden magyar ember számára elérhető, magas színvonalú, közfinanszírozott egészségügyi ellátás álljon rendelkezésre”

– hangsúlyozta Nagy Márton.

Hozzátette, az új CT a modern technológia és az emberközpontú gondolkodás találkozása – az edelényiek és a környékbeliek egészségéért.