Minden nyugdíjas megkapta a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt

A nyugdíjasokat célzó támogatási program teljes sikerrel zárult - jelentette be Nagy Márton gazdasági miniszter a közösségi oldalán.

Nagy Márton tájékoztatása szerint a program keretében több mint 2,3 millió nyugdíjas kapott 30 ezer forint értékű támogatást, amelyből 15 milliárd forintot már le is vásároltak. Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Nagy Márton: Több mint 2,3 millió nyugdíjas kapott 30 ezer forint értékű támogatást

A gazdasági tárca vezetője a Facebook oldalán a következőket írta:

Már minden nyugdíjas megkapta a 30 ezer forint értékű élelmiszer-utalványt! Eddig több mint 15 milliárd forint értékű utalványt már le is vásároltak a nyugdíjasok. A Magyar Posta vállalása teljesült: szeptember 1. és október 15. között sikeresen kézbesített több mint 2,3 millió nyugdíjasnak járó utalványt!”

Az utalványok célja, hogy a kormány enyhítse az idősek mindennapi terheit, és támogatást nyújtson az alapvető élelmiszerek beszerzésében. A postai kézbesítés ütemezett módon zajlott, így minden jogosult időben megkapta az összeget.

A miniszter hangsúlyozta: a kormány továbbra is kiemelt figyelmet fordít a nyugdíjasokra, akik a jelenlegi inflációs környezetben különösen érzékenyen érintettek a mindennapi kiadások emelkedésére.

Több mint 2,3 millió nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő kapta meg a nyugdíjas élelmiszer- utalványt, amelynek összértéke 70 milliárd forint. Az utalványokat december 31-ig lehet levásárolni kizárólag hideg élelmiszerre a nagyobb élelmiszerüzleteken túlmenően a piacon, őstermelőknél, zöldég- és hentesüzletekben is.



