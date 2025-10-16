Hírlevél

Nagy Márton

Minden nyugdíjas megkapta a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt

Sikeresen lezárult az élelmiszer-utalványok kézbesítése - közölte a gazdasági miniszter. Nagy Márton tájékoztatása szerint a program keretében több mint 2,3 millió nyugdíjas kapott 30 ezer forint értékű támogatást, amelyből 15 milliárd forintot már le is vásároltak.
A nyugdíjasokat célzó támogatási program teljes sikerrel zárult - jelentette be Nagy Márton gazdasági miniszter a közösségi oldalán

Nagy Márton tájékoztatása szerint a program keretében több mint 2,3 millió nyugdíjas kapott 30 ezer forint értékű támogatást, amelyből 15 milliárd forintot már le is vásároltak.

Nagy Márton: Több mint 2,3 millió nyugdíjas kapott 30 ezer forint értékű támogatást

A gazdasági tárca vezetője a Facebook oldalán a következőket írta:

Már minden nyugdíjas megkapta a 30 ezer forint értékű élelmiszer-utalványt! Eddig több mint 15 milliárd forint értékű utalványt már le is vásároltak a nyugdíjasok. A Magyar Posta vállalása teljesült: szeptember 1. és október 15. között sikeresen kézbesített több mint 2,3 millió nyugdíjasnak járó utalványt!”

Az utalványok célja, hogy a kormány enyhítse az idősek mindennapi terheit, és támogatást nyújtson az alapvető élelmiszerek beszerzésében. A postai kézbesítés ütemezett módon zajlott, így minden jogosult időben megkapta az összeget.

A miniszter hangsúlyozta: a kormány továbbra is kiemelt figyelmet fordít a nyugdíjasokra, akik a jelenlegi inflációs környezetben különösen érzékenyen érintettek a mindennapi kiadások emelkedésére.

Több mint 2,3 millió nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő kapta meg a nyugdíjas élelmiszer- utalványt, amelynek összértéke 70 milliárd forint. Az utalványokat december 31-ig lehet levásárolni kizárólag hideg élelmiszerre a nagyobb élelmiszerüzleteken túlmenően a piacon, őstermelőknél, zöldég- és hentesüzletekben is.


 Átvételi tudnivalók:

  • Azok, akik nem tudták átvenni az utalványt, de értesítést kaptak a kézbesítőtől, tíz napig felvehetik a postán.
  • Hiányzó utalvány: Ha valaki jogosult, de nem kapott értesítést, a Magyar Államkincstár honlapján található telefonszámon jelentkezhet.

 

