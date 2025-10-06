Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor elárulta, jöhet-e az euró

Nagy Márton

Jó hír: soha nem látott tempóban szárnyal a magyar turizmus

39 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Már szeptember végén átlépte a vendégek száma a 15 milliót, vagyis három héttel gyorsabban, mint tavaly. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerint ez bizonyítja, hogy Magyarország iránt töretlen az érdeklődés.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nagy MártonTorontóturizmus nemzetgazdaságamerikai vízummentességvendégPhiladelphiaérdeklődés

A nemzetgazdasági miniszter közösségi oldalán arról számolt be, hogy a magyar turizmus csúcsformában teljesít, hiszen az ország már az ősz elején meghaladta a tavalyi vendégszámot. Nagy Márton kiemelte: 

Nagy Márton
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerint Magyarország iránt töretlen az érdeklődés
Forrás: Unsplash

A turizmus nemcsak a nemzetgazdaság egyik pillére, hanem minden eddiginél erőteljesebben fejlődik.

Így végezné ki a turizmust a Tisza Párt háromkulcsos adóterve

A tengerentúli kapcsolatok is erősödnek

Annak érdekében, hogy az ágazat tovább szárnyaljon, Magyarország folyamatosan bővíti kapcsolatait: új közvetlen járatok indulnak Philadelphiába és Torontóba, valamint szeptember 30-tól a magyar állampolgárok ismét az Amerikai Vízummentességi Program részesévé váltak.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!