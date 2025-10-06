Jó hír: soha nem látott tempóban szárnyal a magyar turizmus

A nemzetgazdasági miniszter közösségi oldalán arról számolt be, hogy a magyar turizmus csúcsformában teljesít, hiszen az ország már az ősz elején meghaladta a tavalyi vendégszámot. Nagy Márton kiemelte:
A turizmus nemcsak a nemzetgazdaság egyik pillére, hanem minden eddiginél erőteljesebben fejlődik.
Annak érdekében, hogy az ágazat tovább szárnyaljon, Magyarország folyamatosan bővíti kapcsolatait: új közvetlen járatok indulnak Philadelphiába és Torontóba, valamint szeptember 30-tól a magyar állampolgárok ismét az Amerikai Vízummentességi Program részesévé váltak.