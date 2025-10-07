Nagy Márton: Hatalmas új vállalati támogatások jönnek

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, a Portfolio Budapest Economic Forum 2025 gazdasági fórumon részletesen ismertette a magyar kormány gazdaságpolitikai stratégiáját és a várható intézkedéseket – írja a Portfolio.
A tanácskozáson a miniszter elmondta, hogy Magyarország növekedési többlete az elmúlt évtizedekben 1–2 százalékponttal meghaladta a német és az uniós átlagot, de ez a függőség miatt most komoly kockázatot jelent. A német gazdaság ugyanis három éve recesszióban van, az uniós gazdaság pedig „versenyképességi válságban” szenved.
A magyar konjunktúra szorosan összefonódik a némettel – ha Berlin gyengélkedik, az Budapestre is átszivárog”
– fogalmazott a miniszter, majd részletesen ismertette a német gazdaság kedvezőtlen kilátásait. A német gazdaság 2023-ban 0,9, 2024-ben 0,5 százalékkal zsugorodott a GDP, 2025-re pedig csupán 0,2 százalékos növekedést várnak. Mindez azért is aggasztó, mert a magyar export 16,9 százalékban Németországba irányul. Az uniós válság mellett az amerikai vámháborús politika is kihívás, amely az autóiparon keresztül közvetlenül érinti a magyar gazdaságot.
Nagy Márton ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a magyar kormány nem passzív szemlélője a folyamatoknak, hanem aktív válaszokat ad. A válságok idején a gazdaságpolitikai fókusz a lakosságról a vállalatokra helyeződik át.
A fogyasztás stabil maradt, de a vállalati szektor teljesítménye elmarad a várakozásoktól. Most a cégeket kell segíteni, hogy újra beruházzanak”
– mondta a tárcavezető.
A miniszter bejelentette, hogy folytatódik a Demján Sándor Program 1+1 beruházásösztönző csomagja, amely az állami és magánberuházásokat egyszerre kívánja élénkíteni. A Széchenyi Kártya Program likviditási hiteleinek kamata 4,5-ről 3 százalékra csökken, a mikrohitel-plafon pedig 150 millió forintra nő.
A kormány emellett egy átfogó adó- és adminisztrációcsökkentő csomagot is előkészít. Ennek része a szociális hozzájárulási adó (szocho) további mérséklése, az áfa-mentességi határ emelése, a kisvállalati adó (kiva) feltételeinek javítása, valamint az egyéni vállalkozók költséghányadának növelése.
2010 óta a munkáltatói járulékot 28-ról 13 százalékra csökkentettük. Magyarországon ma az adóék már az uniós átlag alatt van”
– emlékeztetett a miniszter, hozzátéve, hogy a cél most az adminisztrációs terhek és a bírságolási gyakorlat enyhítése.
Nagy Márton közölte azt is, hogy a fogyasztóvédelmi és kereskedelmi szabályok terén egyaránt könnyítések jönnek majd. A kkv-k a jövőben békéltető testülethez fordulhatnak, a hatóságok pedig több figyelmeztetéssel és kevesebb bírsággal reagálnának. Ugyanakkor a kormány azt is tervezi, hogy a jóhiszeműen eljáró vállalkozások mentességet kaphatnak egyes szankciók alól.
Nagy Márton az energiafüggetlenséget nevezte a következő évtized egyik kulcsterületének. A kormány ipari energiatárolók (BESS) telepítését tervezi, amelyek a napenergia-csúcsidőszakokban megtermelt többletet estére képesek visszatáplálni.
Ma már a naperőművi kapacitásunk nagyjából megegyezik a Paksi Atomerőmű teljesítményével. Lényegében két Paksunk van: az egyik az atomerőmű, a másik a Solar Paks”
– fogalmazott a miniszter, aki arról is beszélt, hogy a tárolási rendszerek három célt szolgálnak: csökkentik a villamosenergia-árakat,
A miniszter szerint ez a rezsivédelmi kiadásokon keresztül milliárdos megtakarítást hozhat.
Nagy Márton szólt arról is, hogy a technológiai fejlesztések közül a mesterséges intelligencia kapja a jövőben a legnagyobb hangsúlyt. A kormány ezért két új tőkealapot hoz létre:
Ezek mellett bővítik a szuperszámítógépes kapacitásokat, és a nemzeti MI-stratégia keretében kiemelt szerepet kapnak a biztonsági és nemzetgazdasági alkalmazások.
Nagy Márton zárásként hangsúlyozta, hogy a magyar gazdaság jövője a vállalkozások támogatásán, a technológiai fejlesztéseken és az energiafüggetlenségen múlik. A kormány „négy plusz egy” gazdaságpolitikai programja ezekre a pillérekre épít.
Az a cél, hogy a magyar vállalatok újra beruházzanak, a háztartások pénzügyi helyzete stabil maradjon, és az ország függetlensége erősödjön, mind gazdasági, mind energetikai értelemben”
– foglalta össze a miniszter.