Folytatjuk a béremelést a közszférában – mondta el Facebook videó-bejegyzésében a közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Navracsics Tibor sorolta az eddigi közszolgálati béremeléseket és bemutatta a most életbe lépőket is.

Kezdtük azzal, hogy tavaly ősszel a polgármesterek bérét végre méltóképpen tudtuk rendezni – mondta el Facebook videó-bejegyzésében Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter. 15 százalékos fizetésemelést jelentett be Navracsics Tibor

Fotó: Facebook/Navracsics Tibor Navracsics felsorolta az intézkedéseket Az első intézkedést – polgármesteri béremelés – követően „július elsejével az önkormányzatoknál dolgozó köztisztviselőknek emeltük a fizetését 15%-kal,

szeptember elsejével a kormányhivatalokban dolgozó kormánytisztviselőknek emeltük 15%-kal a fizetését,

most január 1-től a köztisztviselőknek és a kormánytisztviselőknek is 15%-kal fog nőni a fizetésük,” A miniszter fontosnak tartotta továbbá megjegyezni, hogy január 1-től „a közszolgálatban dolgozók évi egymillió forintot kapnak, amelyet lakáscélú hiteltörlesztésre fordíthatnak.”

