Navracsics Tibor

15 százalékos fizetésemelést jelentett be Navracsics Tibor

1 órája
Folytatjuk a béremelést a közszférában – mondta el Facebook videó-bejegyzésében a közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Navracsics Tibor sorolta az eddigi közszolgálati béremeléseket és bemutatta a most életbe lépőket is.
Navracsics TiborpolgármesterFacebook

Kezdtük azzal, hogy tavaly ősszel a polgármesterek bérét végre méltóképpen tudtuk rendezni – mondta el Facebook videó-bejegyzésében Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter.

15 százalékos fizetésemelést jelentett be Navracsics Tibor
Fotó: Facebook/Navracsics Tibor

Navracsics felsorolta az intézkedéseket

Az első intézkedést – polgármesteri béremelés – követően

  • „július elsejével az önkormányzatoknál dolgozó köztisztviselőknek emeltük a fizetését 15%-kal,
  • szeptember elsejével a kormányhivatalokban dolgozó kormánytisztviselőknek emeltük 15%-kal a fizetését,
  • most január 1-től a köztisztviselőknek és a kormánytisztviselőknek is 15%-kal fog nőni a fizetésük,”

A miniszter fontosnak tartotta továbbá megjegyezni, hogy január 1-től

„a közszolgálatban dolgozók évi egymillió forintot kapnak, amelyet lakáscélú hiteltörlesztésre fordíthatnak.”

 

 

