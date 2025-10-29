15 százalékos fizetésemelést jelentett be Navracsics Tibor

Folytatjuk a béremelést a közszférában – mondta el Facebook videó-bejegyzésében a közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Navracsics Tibor sorolta az eddigi közszolgálati béremeléseket és bemutatta a most életbe lépőket is.
Kezdtük azzal, hogy tavaly ősszel a polgármesterek bérét végre méltóképpen tudtuk rendezni – mondta el Facebook videó-bejegyzésében Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter.
Navracsics felsorolta az intézkedéseket
Az első intézkedést – polgármesteri béremelés – követően
- „július elsejével az önkormányzatoknál dolgozó köztisztviselőknek emeltük a fizetését 15%-kal,
- szeptember elsejével a kormányhivatalokban dolgozó kormánytisztviselőknek emeltük 15%-kal a fizetését,
- most január 1-től a köztisztviselőknek és a kormánytisztviselőknek is 15%-kal fog nőni a fizetésük,”
A miniszter fontosnak tartotta továbbá megjegyezni, hogy január 1-től
„a közszolgálatban dolgozók évi egymillió forintot kapnak, amelyet lakáscélú hiteltörlesztésre fordíthatnak.”
