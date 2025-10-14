Nem mond le a Charlie Kirk halálán gúnyolódó kutyapárti politikus – nincsenek következmények a baloldalon

Steiner Attila, a Fidesz–KDNP budapesti 3. számú választókerületének elnöke nyílt levélben fordult Kovács Gergőhöz, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt vezetőjéhez.

Steiner Attila nyílt levelet írt Kovács Gergelynek (k), a Kutyapárt elnökének (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

A Magyar Nemzet által szemlézett levélben a Steiner Attila felidézte, hogy a Kétfarkú Kutyapárt XI. kerületi képviselője, Jánosi Gergő szeptember 10-én a közösségi oldalán súlyosan kegyeletetsértő volt amikor Charlie Kirk amerikai véleményvezér halálhírét ünnepelte, ami szerinte

már nem pusztán politikai nézetkülönbség”

– fogalmazott a politikus, hozzátéve, hogy ez kegyeletsértés, amely megkérdőjelezi, hogy egy ilyen ember méltó-e közfeladat ellátására.