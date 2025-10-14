Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
steiner attila

Nem mond le a Charlie Kirk halálán gúnyolódó kutyapárti politikus – nincsenek következmények a baloldalon

38 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Van egy határ, amit ember nem léphet át, a halál fölött nem tréfálunk. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt XI. kerületi képviselője, Jánosi Gergő ezt a határt átlépte. A Magyar Kétfarkú Kutya Pártnak nincs más választása, mint kizárni politikusát, aki Charlie Kirk halálhíréből is tréfát csinált – jelentette ki Steiner Attila, a Fidesz politikusa.
Link másolása
Vágólapra másolva!
steiner attilacharlie kirkgyűlöletbeszédMagyar Kétfarkú KutyapártKovács Gergely

Steiner Attila, a Fidesz–KDNP budapesti 3. számú választókerületének elnöke nyílt levélben fordult Kovács Gergőhöz, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt vezetőjéhez.

Budapest, 2024. október 30. Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt fővárosi frakciójának vezetője (b2) és frakciótársa, Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere (b) a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2024. október 30-án. MTI/Koszticsák Szilárd
Steiner Attila nyílt levelet írt Kovács Gergelynek (k), a Kutyapárt elnökének (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

A Magyar Nemzet által szemlézett levélben a Steiner Attila felidézte, hogy a Kétfarkú Kutyapárt XI. kerületi képviselője, Jánosi Gergő szeptember 10-én a közösségi oldalán súlyosan kegyeletetsértő volt amikor Charlie Kirk amerikai véleményvezér halálhírét ünnepelte, ami szerinte

már nem pusztán politikai nézetkülönbség

– fogalmazott a politikus, hozzátéve, hogy ez kegyeletsértés, amely megkérdőjelezi, hogy egy ilyen ember méltó-e közfeladat ellátására.

Facebook-posztban ünnepelte Charlie Kirk megölését a Kutyapárt képviselője

A fideszes képviselő hangsúlyozta, hogy az ügy már több mint egy hónapja történt, de az MKKP érdemi lépést azóta sem tett. 

Steiner levelében felidézi: 

az MKKP Etikai Kódexe is kimondja, hogy a párt tagjai nem adhatnak közre olyan dokumentumokat vagy vicceket, amely másokat sérthet.

A Fidesz–KDNP választókerületi elnöke szerint, ha az MKKP valóban betartja a saját etikai elveit, Jánosi Gergő kizárása elkerülhetetlen. 

Bízom abban, hogy a Magyar Kétfarú Kutya Párt Etikai Kódexében rögzített alapelvek nem üres szavak és az önök közössége sem tűri meg soraiban azt, aki más ember halálából gúnyt űz.

– írta Steiner Attila.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!