Nem mond le a Charlie Kirk halálán gúnyolódó kutyapárti politikus – nincsenek következmények a baloldalon

Steiner Attila, a Fidesz–KDNP budapesti 3. számú választókerületének elnöke nyílt levélben fordult Kovács Gergőhöz, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt vezetőjéhez.
A Magyar Nemzet által szemlézett levélben a Steiner Attila felidézte, hogy a Kétfarkú Kutyapárt XI. kerületi képviselője, Jánosi Gergő szeptember 10-én a közösségi oldalán súlyosan kegyeletetsértő volt amikor Charlie Kirk amerikai véleményvezér halálhírét ünnepelte, ami szerinte
már nem pusztán politikai nézetkülönbség”
– fogalmazott a politikus, hozzátéve, hogy ez kegyeletsértés, amely megkérdőjelezi, hogy egy ilyen ember méltó-e közfeladat ellátására.
A fideszes képviselő hangsúlyozta, hogy az ügy már több mint egy hónapja történt, de az MKKP érdemi lépést azóta sem tett.
Steiner levelében felidézi:
az MKKP Etikai Kódexe is kimondja, hogy a párt tagjai nem adhatnak közre olyan dokumentumokat vagy vicceket, amely másokat sérthet.
A Fidesz–KDNP választókerületi elnöke szerint, ha az MKKP valóban betartja a saját etikai elveit, Jánosi Gergő kizárása elkerülhetetlen.
Bízom abban, hogy a Magyar Kétfarú Kutya Párt Etikai Kódexében rögzített alapelvek nem üres szavak és az önök közössége sem tűri meg soraiban azt, aki más ember halálából gúnyt űz.
– írta Steiner Attila.